Strecke zwischen Pülfringen und Gissigheim hat Priorität

Königheim. Im Zuge der Attraktivität, Lebensqualität und Verkehrssicherheit beschäftigte sich das Gremium in der ersten Jahreshälfte mit der Realisierung verschiedener Radwege. Einhelliger Tenor war hierbei die Priorisierung eines Radweges parallel zur Straße zwischen Gissigheim und Pülfringen. Dieser solle zuvorderst umgesetzt werden.

Da es sich hierbei um eine Kreisstraße handle, sei die Gemeinde ans Straßenbauamt herangetreten. In dessen Stellungnahme führte die Behörde aus, dass lediglich 538 Pkw, davon acht Schwerlastfahrzeuge binnen 24 Stunden diese Strecke beführen und ein straßenbegleitender Radweg im regionalen Radwegenetz nicht enthalten sei.

Grundsätzlich müsse erst ab einer Zahl von 2500 Fahrzeugen binnen dieses Zeitraums das Erfordernis eines Radweges untersucht werden. Ausnahmen seien hierbei etwa die Nutzung als Schulweg oder als zum Einkaufen oder Freizeitsport häufig frequentierte Strecken, was konkret nicht gegeben sei. In jedem Falle sei die Kommune an den Kosten zu beteiligen. Auch eine Förderung im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“, das als Bestandteil des Klimaschutzprogramms Bundesfördermittel für den Radwegebau bereitstelle, greife nicht, da sämtliche Projekte bis 2023 abgeschlossen sein müssten, was angesichts der Planungsdauer nicht umsetzbar sei. „Das ist bedauerlich“, befand der Rathauschef. Immerhin bestünden Überlegungen, den Radweg als Verbindung zum Erftalradwegenetz mitaufzunehmen. „Wenn man dies überlegt, dann muss auch zwingend der Lückenschluss von Pülfringen nach Bretzingen geschaffen werden“, gab Krug zu bedenken.