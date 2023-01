Sternsinger erfolgreich unterwegs

Königheim/Weikerstetten. Die Sternsinger waren bei bewölktem, aber trockenen Wetter für die gute Sache unterwegs. Sie sammelten Spenden für die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder in Not. Dabei kamen in Königheim und Weikerstetten 5110 Euro in bar zusammen. Das Organisationsteam freute sich über den Einsatz aller beteiligten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und über die Bereitschaft aller Helfer und -innen. Die besuchten Menschen waren froh, dass sie den Haussegen wieder durch die Drei Könige erhalten konnten. Bild: Magdalena Merkel

