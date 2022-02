Spritztour mit Papas Auto endete bei Königheim im Acker

Königheim. In einem Acker fand eine Polizeistreife am Sonntagvormittag einen BMW. Es stellte sich heraus, dass ein 15-Jähriger und ein 21-Jähriger, sich den Wagen des Vaters des Jüngeren für eine Spritztour „ausgeborgt“ hatten. Auf einer Kreisstraße bei Königheim hatte der Ältere, der vermutlich am Steuer des Autos saß, die Kontrolle über den Pkw verloren und war von der Straße abgekommen. Als das Fahrzeug im Acker stecken blieb, stiegen die beiden aus und verließen den Unfallort. Bei einer Überprüfung der Halteradresse, stellte der Besitzer fest, dass sowohl sein Autoschlüssel, als auch sein Sohn fehlte. Der Jugendliche stellte sich am Abend bei der Polizei.

