Spaß und Spiel beim Sportverein

Gissigheim. Im Rahmen des Königheimer Kinderferienprogramms veranstaltete die Jugendabteilung des FC Gissigheim einen Ballspielenachmittag für Kinder. Es trafen sich 17 Kinder und fünf Betreuer auf dem Sportplatz des FC Gissigheim. In zwei Gruppeneingeteilt,wurde dann Völkerball und Fußball gespielt sowie verschiedene Wettlaufspiele gemacht. Nach einer Kuchenpause konnten die Kinder Frisbee, Federball oder Fußball spielen. Zum Abschluss durften sich dieKinder am Rasensprenger abkühlen. Als zweiter Programmpunkt fand auf dem Sportgelände die Breitenloch-Olympiade statt. 24 Kinder konnten an 13 verschiedenen Stationen Punkte erzielen. Zum Beispiel beim Torwandschießen, Sackhüpfen, Dosenwerfen, Zapfenzielwurf und Waldmemory. Nach einer kleinen Stärkung durften die Kinder noch Fußball oder Fangen spielen. Zum Schluss gab es eine Siegerehrung. Bild: Judith Walzenbach

