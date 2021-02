Gissigheim. Der eisigen Winter-Kälte folgten einige Tage mit vorfrühlingshaften Temperaturen. Die ersten Frühblüher recken schon ihre Köpfe noch versteckt hinter vorjährigen Pflanzenresten. Damit ist auch die Winterstarre beim Obst- und Gartenbauverein in Gissigheim vorbei.

Unter Pandemiebedingungen trafen sich einige Vorstandsmitglieder am Pflanzquartier am Ortsausgang längs der Straße nach Dittwar zum ersten Arbeitseinsatz. Es galt, die alten Samenstände und Pflanzenrest abzumähen und unerwünschte Wildpflanzen mechanisch zu beseitigen.

Vor einigen Jahren hatte man in Abstimmung mit der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim hier einen „Silbersommer“, so der Pflanzname, angelegt. Es handelt sich um ein Sand- beziehungsweise Kiesbeet, bestückt mit gegen Hitze und Trockenheit toleranten Pflanzen. Zudem ist diese artenreiche Anlage sehr anspruchslos in der Pflege.

Der „Silbersommer“ ist das Gegenstück zu einem Schotterfeld, wie man es häufig als Vorgartenanlage sieht. Manche Gemeinden versuchen, solche Neuanlagen durch Vorschriften zu verhindern, denn sie haben für die Natur keinen Nutzen. Auch lädt sich der Schotter im Sommer stark auf und trägt so zur weiteren Erwärmung der Umgebung bei.

Im Kiesbeet fühlen sich die angesiedelten mediterranen Pflanzen wie etwa Thymian, Skabiosenflockenblumen, Königskerze, Fetthenne und Leinkraut trotz intensiver Sonneneinstrahlung wohl. Sie trotzen der Hitze durch ihre Schlitzblättrigkeit, Verkorkung der erdnahen Pflanzenteile, Wasser speichernde Dickblätter, Behaarung und Sonnenwendigkeit. Gerne werden sie von Schmetterlingen, Wildbienen, Hummeln und Käfern besucht. Somit herrschen hier reges Leben und eine große Biodiversität. In einigen Wochen werden sich am Gissigheimer „Silbersommer“ Spaziergänger erfreuen können. emü