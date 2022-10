Schwessi singt bei Raldy

Pülfringen. Die Hamburger Musikerin Schwessi tritt am Samstag, 22. Oktober, ab 20.30 Uhr in Raldy’s Wirtshaus in Pülfringen auf. Sie präsentiert gewitzte und luftig-leichte Songs. Ihre Texte sind schlau, witzig, emotional und immer wieder überraschend. „Das is so speziell, kaum zu beschreiben, total eigenes Ding. Macht sonst keiner. So‘n Spezialgesang, Hammertexte, lockerlässig, aber mit ner klaren Kante. Yeah, geil!“, lobt Udo Lindenberg. Der Eintritt ist frei, eine Spende für die Musikerin ist erwünscht. Bild: Tine Acke

