Schlangentöter-Madonna in neuem Glanz

Königheim. Seit rund 15 Monaten präsentiert sich das unter Denkmalschutz stehende und ortsbildprägende Fachwerkhaus Waltert am Königheimer Kirchplatz nach der aufwändigen Außensanierung wieder in neuem Glanz, aber das i-Tüpfelchen hat bislang gefehlt – die Muttergottes-Statue, die seit Generationen von der Westseite des über 360 Jahre alten Gebäudes auf Kirch- und Rathausplatz blickt.

Umfangreich „behandelt“

Mittlerweile steht die Schlangentöter-Madonna wieder an ihrem angestammten Platz, nachdem sie von einem Restaurator einer umfangreichen „Behandlung“ unterzogen worden war.

Eine Madonna mit Kind ziert seit Jahrhunderten die Westseite des Hauses Waltert. Nach aufwändiger Renovierung steht das von einem unbekannten Künstler geschaffene religiöse Kleindenkmal wieder am angestammten Platz.

Wie alt die aus Lindenholz geschnitzte Figur der Gottesmutter mit Kind ist, weiß niemand; auch der Künstler ist unbekannt. Die Statue gehört seit Generationen zum imposanten Fachwerkhaus Waltert, das im Jahre 1659 in exponierter Lage am Kirchplatz entstanden ist – gerade mal eineinhalb Jahrzehnte nach Ende des verheerenden Dreißigjährigen Krieges.

Dass so kurz nach den langen Jahren diverser kriegerischer Konflikte ein für die damalige Zeit derart stattlicher Neubau in der Ortsmitte entstehen konnte, verweist darauf, man in der Markt- und Weinbaugemeinde Königheim nach der landauf, landab von Armee-Durchzüge, Soldaten-Einquartierungen, ökonomischem Niedergang und Seuchen gekennzeichneten Zeit rasch wieder zu Wohlstand gekommen war.

Wer das heutige Haus Waltert hat errichten lassen, lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen. Der akribische Heimatforscher Pfarrer Franz Gehrig dürfte allerdings mit der Annahme richtig gelegen haben, dass die in einem Balken eingeschnitzten Initialen und Handwerkerzeichen auf den wohlhabende Seiler Michael Gehrig als Bauherrn hindeuten.

Später gehörte das Haus vermutlich dem 1766 gestorbenen Weinhändler David Mühling, dessen Frau Eva Magdalena der bedeutenden Königheimer Weinhändlerfamilie Brotzler entstammt.

Gesichert ist, dass der Weinhändler Christoph Mühling vor 1800 im Haus lebte.

Wer die Fertigung der ansprechenden Madonnenstatue in Auftrag gegeben hat und ob dies unmittelbar im Zusammenhang mit dem Bau des Haues oder erst später geschehen ist, bleibt ebenso offen wie die Frage nach dem Künstler. Dieser könnte, wie in der Vergangenheit immer wieder gemutmaßt wurde, in Würzburg ansässig gewesen sein, wo sich am Dominikanerplatz eine der frühesten Formen der sogenannten Schlangentöter-Madonna befindet. Sie wird dem einer fränkischen Bildhauerdynastie entstammenden Zacharias Juncker d. Ä. zugeschrieben und auf das Entstehungsjahr 1680 datiert.

Die Königheimer Schlangentöter-Madonna zeigt ebenfalls die Gottesmutter, wie sie das Jesuskind an beiden Armen vor sich hält und der Knabe auf den Kopf der – das Böse (beziehungsweise die Erbsünde) symbolisierenden – Schlange tritt. Das Werk ist indes in seiner Formgebung und Gestaltung deutlich schlichter ausgeführt als Junckers Würzburger Hausmadonna.

Mit ihrem goldenen Strahlenkranz, der religiösen Symbolik (der Reichsapfel in der Hand des Kindes als Zeichen der Weltherrschaft; der von der Schlange umwundene Erdball) und den leuchtenden Farben hat die Madonna mit Kind am Hause Waltert dennoch eine eindrucksvolle Ausstrahlung, die mit der gelungenen Restaurierung noch verstärkt wurde.

Wie die im August letzten Jahres abgeschlossene Fassadensanierung, in die die Familie Waltert viel Geld und Arbeitskraft (alleine 600 Stunden an Eigenleistungen) steckte, war auch die Restaurierung der Madonnenfigur unumgänglich: Regen, Frost und Hitze hatten dem religiösen Kleindenkmal spürbar zugesetzt, das Holz wies viele Risse und Schadstellen auf.

Der Zahn der Zeit hatte an allen Ecken und Enden genagt, Umwelteinflüsse ihre Spuren hinterlassen. In der Bad Mergentheimer Restaurator-Werkstatt Schmidgall war das Kunstwerk in den vergangenen Monaten in besten Händen; der Restaurator war angesichts der witterungs- und altersbedingten Schäden stark gefordert.

Bei der teuren Sanierung der Fachwerkfassade, wo mit großem Aufwand auch in tragende Teile eingegriffen werden musste, hatten die Denkmalbehörden eine Bezuschussung aus Denkmalfördermittel verweigert; dies – wie seinerzeit berichtet – mit der Begründung, dass „auch andere Leute ihr Haus mal streichen“ müssen und ohne Rücksicht auf den denkmalbedingt enormen Mehraufwand bei der Fassadenerneuerung, wo infolge von Spätfolgen des Hochwassers von 1984 auch statisch komplizierte Ausbesserungen im Fachwerk notwendig waren.

Überraschende Forderungen

Nachdem schon seinerzeit die Zuschussanträge abgelehnt worden waren, war zunächst auch eine Bezuschussung der Restaurierung der Madonna fraglich.

Nachdem die (private) Denkmalstiftung Baden-Württemberg auf Initiative des in Königheim lebenden Pfarrers Ghiraldin unbürokratisch eine Förderung zugesagt hatte, gewährte schließlich auch die Denkmalbehörde Fördermittel – allerdings verbunden mit unangenehm überraschenden Forderungen bezüglich des Sanierungsverfahrens. Die Vorgaben des Landesdenkmalamtes bezüglich der Art der Konservierung erhöhten letztlich die Ausgaben für die Sanierung der Figur um ein Drittel, ohne dass auch die Zuschusshöhe angepasst worden wäre.

Für Martin Waltert, der sich nun in der siebten Generation der Pflege des ortsbildprägenden Haues widmet, war dies ein weiteres Ärgernis im Umgang mit der Denkmalschutzbehörde. Diese „stellt zwar kostenintensive Forderungen auf, hält sich aber bei der Kostenfrage bei Privatleuten am liebsten zurück oder klinkt sich ganz aus, während bei Großprojekten der öffentlichen Hand problemlos Hunderttausende oder Millionen fließen“, beklagt der Denkmalbesitzer.

Unverständlich für Waltert ist auch, dass die Behörde an einem rigorosen Nein festhält: Angesichts der Tatsache, dass die Jahrhunderte alte Holzfigur trotz der kleinen Überdachung jahraus, jahrein den Unbilden der Witterung ausgesetzt ist, hatte der Waltert vorgeschlagen, auf eigene Kosten eine Kopie anfertigen zu lassen und aufzustellen, um das Original geschützt als Dauerleihgabe in einem Museum unterzubringen.

Das baden-württembergische Denkmalamt hat diesem Ansinnen ohne nachvollziehbare Begründung eine Absage erteilt, bei der es bis zur Stunde geblieben ist.

Bemerkenswerter Weise ist das oben genannte Zacharias-Juncker-Werk in Würzburg vor Jahren aufgrund von der Fassade abgenommen und restauriert und im Diözesanmuseum gesichert; an seine Stelle am Dominikanerplatz kam ein Abguss…

Auch wenn der Abschluss der Renovierung der Madonna sozusagen das i-Tüpfelchen der Außensanierung darstellt - die denkmalpflegerische Arbeit geht der Familie Waltert nicht aus: Im Erdgeschoss, das sich mit seinem originalgetreu erhaltenen winzigen „Kolonialwarenladen“ und der ehemaligen Frisierstube als kleines Museum präsentiert, laufen momentan umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an Außenwänden, wo nach fast 40 Jahren zunehmend Spätfolgen des Hochwassers in Lehmgefachen sowie an Balken und im Fußboden zu Tage getreten sind.