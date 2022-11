Sandra und Hermann Haberkorn siegten

Pülfringen. Im Rahmen der Kerwe fand auch der Hammeltanz im Dorfgemeinschaftshaus in Pülfringen statt. Sandra und Hermann Haberkorn sind das Siegerpaar. Die Jugendabteilung des SV Pülfringen richtete die Kerwe aus.

Vor dem traditionellen Hammeltanz wurde auf dem Sportplatz das Spiel der Damenmannschaften SpG Hardheim/Pülfringen und SV Katzental ausgetragen. Danach führte Schäferin Ramona Haberkorn den blumengeschmückten Hammel Hansi ins Dorfgemeinschaftshaus, wo sich auch die Tanzpaare einfanden.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vereinsvorstand Sven Hartmann tanzten die zwölf Paare zu einem Walzer des Musikvereins Pülfringen. Als nach einigen Minuten der Wecker schließlich klingelte, stand das Siegerpaar fest: Sandra und Hermann Haberkorn dürfen sich über den Sieg freuen. Nachdem der Vereinsvorsitzende das Präsent an das Siegerpaar übergeben und ein paar Dankesworte an alle Beteiligten gerichtet hatte, wurden noch einige Stunden bei gutem Essen und Getränken in gemütlicher Runde gefeiert.

Zahlreiche Helferinnen und Helfer waren bei der Kerwe aktiv, wofür sie von Jugendabteilung des SV Pülfringen einen besondern Dank für die tatkräftige Unterstützung erhielten.