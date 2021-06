Den Betreibern von Windrädern auf Gemarkung Königheim pfeift der Sturm immer wieder gewaltig um die Ohren. Dabei weht der Wind vor allem aus den Teilorten Brehmen und Pülfringen. So mancher hier fühlt sich von den modernen Windmühlen regelrecht umzingelt.

Wie es sich in der Nachbarschaft eines Windrads lebt, können nur Betroffene wirklich beurteilen. Doch ich kann mir gut vorstellen, dass der Schattenwurf eines wirbelnden Rotorblatts mitten in Küche, Wohn- oder Schlafzimmer nicht gerade die Nerven beruhigt. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass Investoren nicht nur Geld ausgeben, sondern vor allem welches verdienen wollen.

Was also tun, wenn die Fronten verhärtet sind? Die richtige Lösung ist es in solch einem Fall, miteinander zu reden und aufeinander zuzugehen, so wie es die Vertreter Königheims und die der Firma ZEAG in den vergangenen Wochen getan haben. Der Zwang, selbst eine für beide Seiten annehmbare Lösung finden zu müssen, ehe der Richter eine zuvor nicht einschätzbare Entscheidung trifft, war dabei sicher motivierend. Zwar sieht der Kompromissvorschlag vor, dass ZEAG noch acht Windräder bauen kann. Doch dann wäre Schluss und es könnte langsam wieder Ruhe nach dem Sturm einkehren.