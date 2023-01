Brehmen. Rund 5000 Euro Sachschaden entstand am frühen Dienstagmorgen bei einem Wildunfall in Königheim. Gegen 4 Uhr war der 26-jährige Fahrer eines VW Caddy in der Esselbrunner Straße unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn querte. Nachdem das Auto mit dem Tier zusammengeprallt war, kam der Mann mit seinem Auto nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Schlussendlich kippte der Wagen auf die Seite. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1