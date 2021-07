Regiobuslinie 999 betroffen

Königheim/Hardheim. Die Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg, Regierungspräsidium Stuttgart, führt ab 2. August bis voraussichtlich 10. September auf der B 27 zwischen Hardheim und Königheim eine Fahrbahndeckenerneuerung durch.

Die Arbeiten werden unter Gesamtsperrung des Verkehrs ausgeführt. Eine großräumige Umleitung ist ausgeschildert.

Betroffen von dieser Baumaßnahme ist auch der Öffentliche Personennahverkehr, hier besonders die Regiobuslinie 999, die zwischen Buchen und Tauberbischofsheim verkehrt.

Die Regiobuslinie wird in Folge der Umleitungsstrecke zeitliche Einschränkungen im Fahrplan erhalten und wegen der längerenFahrzeit weniger Verbindungen zwischen Buchen und Tauberbischofsheim herstellen. Die Fahrten beginnen in Tauberbischofsheim jeweils stündlich zur Minute 13 und kommen zur Minute acht in Buchen an. Die Fahrten ab Buchen beginnen stündlich zur Minute elf und enden zur Minute neun in Tauberbischofsheim.

