Regelmäßige Eingriffe zahlen sich jetzt aus

Gissigheim. Stolz ist man im Obst- und Gartenbauverein Gissigheim, dass man zu den ersten im Main-Tauber-Kreis gehörte, die schon vor ca. zwei Jahrzehnten auf Initiative des Kreisverbandes für Obstbau, Garten und Landschaft Main-Tauber-Kreis einen Streuobstpflegetag einführten. Dies war eine Initiative, die 2006 vom Land Baden-Württemberg aufgegriffen wurde. Damit wollte man landesweit zum Schutz der heimischen Streuobstbestände aufrufen.

Es war eine Aktion, von Erfolg gekrönt war, da sehr viele Obst- und Gartenbauvereine seither dieses Vorhaben unterstützen, indem sie im Rahmen der jährlich wiederkehrender Pflegetag die Obstgehölze pflegen und somit ihre besondere Verantwortung für den Erhalt wertvoller Streuobstbestände im Lande bekunden.

Viele Vorstandsmitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Gissigheim trafen sich daher in der vergangenen Woche zusammen mit anderen Aktiven, um in Gemeinschaftsarbeit gemeindeeigenen Obstbäumen die nötige Pflege angedeihen zu lassen und so einen Beitrag zu einer gesunden ökologischen Natur zu erbringe.

So war man am Friedhof gestartet, wo recht alte Gehölze, in die schon einige Spechte ihr Höhlen gezimmert hatten, auf eine Pflege warteten. Hier und an anderen Bäumen, wie im Neubaugebiet und an der Grünkerndarre, konnte man deutlich den Erfolg der Pflegearbeit der vergangenen Jahre sehen, da die Bäume ordentlich junges Holz aufgebaut hatten. Gerade wegen dieser Eingriffe könne man diese Bäume noch einige Zeit erhalten, so der Vorsitzende Gebhard Haberkorn. emü