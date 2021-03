Warum immer Pülfringen? Als wären wir nicht schon genug mit den Windrädern gebeutelt, soll jetzt auch noch ein zirka 40 Meter hoher Mobilfunkmast für mehrere Arten von Sendern auf einen Acker gebaut werden. Die Entfernung zum Ort ist zirka 300 Meter.

Ein Abkommen zwischen Mobilfunkanbieter und Ackerbesitzer? Die Dorfbewohner wieder mal ausgeschlossen? Soll das rechtens sein?

Ärgerlich ist auch, dass es keine detaillierte Ankündigung in der Tagesordnung zur Gemeinderatsitzung gab, sondern als Bauantrag abgetan wurde. So erfuhren es viele Bürger nicht, und es wurde ohne viel Aufhebens genehmigt!

Ein hoher Mobilfunkturm mitten in einer schönen Naturlandschaft – die Bürger wieder die Leidtragenden! Es wird weder die Entfernung noch die hohe Strahlenbelastung in Frage gestellt. Viele Studien warnen vor der Dauerbestrahlung und der gesundheitsschädigenden Wirkung für Mensch und Tier. Sollen wir das auch wieder in Kauf nehmen? Wo ist die Grenze des Zumutbaren?

Durch Corona ist vieles andere in den Hintergrund gerückt und es werden nach meinem Eindruck die Fäden fleißig hinten den Rücken der Bürger weiter gezogen. So sollen zu den vielen bestehenden Windrädern nochmals drei weitere 250 Meter hohe Windkraftanlagen gebaut werden, von denen die näheste etwa 700 Meter vom Ort stehen soll.

Obwohl alle Gemeinderäte – als Sprachrohr der Bürger – dagegen gestimmt hatten, wurde auf diese klare Ablehnung von der Politik und den Ämtern überhaupt keine Rücksicht genommen. Was zählt die Stimme der Bürgervertreter, wenn Ämter und Regierungen ohnehin keine Rücksicht darauf nehmen? Wo bleiben hier das Wohl und die Rechte der Bürger? Unverständlich, da ja auch noch das Re-Powering (und damit der Umbau der 13 bestehenden älteren Windräder zu größeren Windkraftanlagen bevorsteht.

Hat eigentlich jeder nur noch die Euro-Zeichen in den Augen? Soll unsere Ortschaft noch weiter ausbluten und unattraktiver werden? Schließlich wollen wir ja auch alle, dass sich junge Familien ansiedeln und auch wohlfühlen.

Es darf nicht sein, dass Pülfringen als Randort vom Main-Tauber-Kreis zum Neckar-Odenwald-Kreis der Platz für alles ist, was andere nicht brauchen und weit aus ihrem Sichtfeld haben wollen. Ohne Sinn und Verstand, denn an der Kreisgrenze hört die Welt ja nicht auf.

Wer möchte, ist herzlich eingeladen, Pülfringen bei Tag oder auch bei Nacht zu besuchen, um die Discolichter ringsherum zu besichtigen.