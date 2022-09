Publikum in den Stimmungsraum „Wald“ mitgenommen

Gissigheim. Dem Heimatverein Brehmbachtal Königheim ist es gelungen, mit der Ausstellung „Gissigheimer Maler und seine Künstlerfreunde“ den über Jahrzehnte weitgehend vergessenen Künstler Max Wolf publik zu machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach erfolgter Vernissage im Juni mit einem außergewöhnlichen Vortrag von Dr. Lehmann hat man am Sonntag den Rahmen des Gissigheimer Schutzengelfestes genutzt, um mit einer Power-Point-Präsentation erneut und eindrucksvoll auf Max Wolf aufmerksam zu machen.

Bezug zum Maler

Das seit der Eröffnung der Kunstausstellung registrierte rege Interesse an den Gemälden von Max Wolf hat den Heimatverein bewogen, die Vortragsserie mit dem Thema „Das Leben und die Werke von Max Wolf und seine Künstlerfreunde“ fortzuführen.

Viele Interessierte

Mehr zum Thema Vortrag Leben und Werk im Blick Mehr erfahren Pfarrgemeinde Peter und Paul in Gissigheim Schutzengelfest zog viele Besucher an Mehr erfahren

Der stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins, Gerhard Withopf, begrüßte dazu im voll besetzten Vereinsprobenraum im Bettendorfschen Schloss viele interessierte Zuhörer, vor allem jedoch den exzellenten Kunstkenner und Referenten Dr. Lehmann. Besonders erfreut zeigte er sich über die Anwesenheit von Baronin Irmgard Ring von Bettendorf. Von Interesse bei dieser Veranstaltung war der Bezug der Adelsfamilie zur Familie des Malers Max Wolf. Forschungen hatten ergeben, dass der Vater des Künstlers bis 1827 als Rentmeister im Dienste des Ortsadels „Von Bettendorf“ stand.

Nach einer kurzen Einführung in die Biographie von Max Wolf, der 1824 in Gissigheim geboren wurde und später mit seiner Familie nach Heidelberg zog, wo er Philologie studierte und als Gymnasialprofessor eine gesellschaftlich angesehene Stellung hatte, befasste sich der Referent mit der malerischen Entwicklung des jungen Wolf.

Schwerpunktmäßig ging er dabei auf dessen Mal-Motiv „Wald in all seinen Nuancen“ ein, denn schließlich hatte Wolf bei zwei Dritteln seiner Werke Waldinnenansichten, Waldlichtungen und Waldwege dargestellt. So konnte man pittoresk verklärte Wald-Szenen bewundern, moosbewachsene Baumstämme und Waldwege im herbstlich duftenden Laub entdecken und in versteckten Nischen echte Waldeinsamkeit nachvollziehen.

Grundkenntnisse vermittelt

Wie Dr. Lehmann ausführte, habe der Künstler Bernhard Fries seinem Freund Max Wolf die Grundkenntnisse in der Ölmalerei vermittelt. Mit Fries und anderen Freunden sei er oft rund um den Neckar, den Schwarzwald und den Odenwald auf Motiv-Suche gewesen. Viele Skizzen und Ölstudien aus der damaligen Zeit seien dabei vor Ort entstanden und von künstlerisch hoher Qualität und Präzision, so der Kunstexperte.

Dr. Lehmann ging auf die Veränderungen in der Kunst-Epoche zu Lebzeiten Wolfs ein und zeigte die einzelnen Schritte bei der Entwicklung der Malerei auf, speziell bei den Walddarstellungen.

Deutlich konnte man an den Gemälden beobachten, wie die Veränderungen vom malerischen, poetischen und heroischen Charakter hin zur Darstellung der sichtbaren, wahren und realen Welt des frühen Realismus führten.

Zum besseren Verständnis des Wandels in der Malerei gab der Kunsthistoriker einen Einblick in die damalige gesellschaftliche Situation und die romantisch-patriotischen Bewegungen in der Bevölkerung. In dieser Zeit habe der Wald auch bei den Schriftstellern, Dichtern, Philosophen und Wissenschaftlern starke Beachtung gefunden. Diese Entwicklung sei dann zum Teil politisch instrumentalisiert worden (deutsche Eiche).

Durch die zu dieser Zeit entstehenden Kunstvereine sei ein Kunstmarkt entstanden, der neue Käuferschichten erschloss, was für die von der Kunst lebenden Maler von großer Bedeutung war. Dr. Lehmann erwähnte an dieser Stelle, dass Max Wolf finanziell nicht von der Malerei abhängig war und daher seine Gemälde nicht verkaufte und sie auch nie auf Ausstellungen zeigte.

Motive vorgegeben

Die Kaufinteressenten hätten nun ihre Motive vorgegeben, die sie in den Bildern wieder erkennen wollten. Dafür habe die jeweilig bestimmte Topographie identifizierbar sein müssen. Die realistische Wiedergabe der Naturnachbildung sei dabei so exakt erfolgt, dass man sogar die einzelnen Baumarten habe erkennen können.

Beliebte Motive waren damals auch die mit Moos bewachsenen Felspartien im Wald, wie sie vor allem der Malerfreund Carl Ludwig Fahrbach darstellte. Eine naturnahe Abbildung habe auch die aufkommende Reiseliteratur verlangt. Ihre Prospekte brauchten eine malerische Bebilderung. Später kam die Fotografie auf, für viele Künstler eine ernste Konkurrenz. Die neu entstandene Fotografie, so Dr. Lehmann, habe sogar die Landschaftsausschnitte bei den Gemälden geprägt und inspiriert. Es folgten die Veränderungen in der Hell-Dunkel-Technik und überhaupt ein geänderter Umgang mit der Lichtführung.

Gegenüberstellungen

Dr. Lehmann gelang es, dank der gelungenen Präsentation, die Weiterentwicklung des Künstlers Max Wolf an den einzelnen Werken zu demonstrieren. Geschickt stellte er jeweils ein passendes Gemälde eines seiner Malerfreunde zum Vergleich gegenüber.

Hierzu eignete sich zunächst das Gemälde „Schwarzwaldlandschaft“ von Wolf, das „atmosphärisch sehr gedämpft ist und noch nicht den vollendeten Umgang mit dem Licht aufweist“, so Dr. Lehmann. In der ausgewählten Gegenüberstellung zeigte er das Meisterwerk seines Malerfreundes Bernhard Fries – „Heidelberger Stadtwald im Herbst“ –, das einen atmosphärischen Blick in die Ferne frei gibt und die Sehnsucht beim Betrachten nach einer heilen Welt weckt.

Im weiteren präsentierte er Stimmungsbilder wie „Waldausschnitt mit Weißbuche“ oder „Waldlichtung in der Mittagssonne“. Deutlich konnte man am Bild „Neckarlauf mit Granitsteinen“ nun nochmals eine Weiterentwicklung in Richtung eines flächigen Farbauftrags erkennen, ein Einfluss des französischen Impressionismus. Hier seien die Einzelheiten zurückgedrängt, die Wirkung werde allein vom Colorit bestimmt, so der Kunsthistoriker.

Ein Geschenk

Von geschichtlicher Bedeutung war das zuletzt gezeigte, bekannte Gemälde „Nana“, das von seinem Malerfreund Anselm Feuerbach als Geschenk an den Mediziner Franz Wolf, Maxens Bruder, für eine erfolgreiche medizinische Behandlung überreicht wurde.

Von einer jüdischen Familie erworben, gelangte es im Dritten Reich als NS-Raubkunst-Exponat in den persönlichen Besitz von Adolf Hitler und somit auf dessen „Berghof“ in Obersalzberg.

Im Laufe dieses Vortrags verstand es Dr. Lehmann, sein Publikum, wie schon bei der Vernissage, sehr lebendig und mitreißend in den Stimmungsraum „Wald“ mitzunehmen.