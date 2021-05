Pkw krachte in Lkw

Weikerstetten. Ein Sachschaden von rund 30 000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der B 27 bei Weikerstetten. Eine 37-Jährige war mit ihrem Daimler von Königheim in Richtung Weikerstetten unterwegs. Im Bereich einer leichten Rechtskurve überholte sie mehrere Fahrzeuge. Sie übersah dabei einen entgegenkommenden Lkw-Zug und stieß frontal mit diesem zusammen. Der 64-jährige Lkw-Fahrer führte eine Vollbremsung durch und war vor dem Zusammenstoß fast zum Anhalten gelangt. Nach der Kollision streifte die schleudernde Unfallverursacherin noch den Passat eines 28-Jährigen, der ebenfalls in Richtung Weikerstetten unterwegs war. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Allein an dem Daimler entstand ein Sachschaden von etwa 20 000 Euro.

