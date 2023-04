Osterkonzert in der Brehmbachtalhalle

Königheim. Das Osterkonzert der Musik- und Feuerwehrkapelle Königheim findet am Sonntag, 9. April, um 20 Uhr in der Brehmbachtalhalle statt. Die Jugendband unter Leitung von Armin Fischer wird den Konzertabend eröffnen mit Stücken zum Thema „Disney Filmmusik“. Die Gesamtkapelle unter Leitung von Klaus Zimmermann wird anschließend in die Welt der konzertanten Blasmusik entführen. Zu hören sind Fanfaren und Konzertmärsche, Melodien aus der Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehar, „Selections from Grease“ mit Hits aus dem bekannten Broadway Musical oder „The Crazy Charleston Era“, eine Zusammenstellung von Hits aus den 1920ern, arrangiert von Stefan Schwalgin. Bild: MFK

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1