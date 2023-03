Osterbrunnen in Gissheim geschmückt

Gissigheim. Voller Freude, dass nach der Corona-Pandemie nun wieder normale Verhältnisse eingekehrt sind, trafen sich die Mitglieder der Frauengemeinschaft, um den Osterschmuck für den Dorfbrunnen aus frischem Grün zu binden. Die so entstandenen Girlanden dekorierten sie mit bunten Eiern. Kräftige Männermuskeln befestigten diese Gebinde am Brunnen. Die Tradition des grünen Osterschmucks will darauf hinzeigen, dass nun die Natur erwacht und dass das sprudelnde Wasser des Brunnens Mensch und Natur erquickt. Die bunten Eier sollen als Symbol für Auferstehung und Neubeginn des Lebens gelten. Das Bild steht stellvertretend für viele weitere Aktionen dieser Art im Kreis. Bild: Edgar Münch

