Open-Air mit „Rock’s off“ am Gissigheimer Sportplatz

Gissigheim. Der Hefeclub Gissigheim veranstaltet nach zweijähriger Pause am Samstag, 30. Juli, ihre traditionelle „Classic-Rock-Night“ am Sportplatz. Beginn ist um 20 Uhr. Hierzu konnte wieder die Heilbronner Band „Rock’s off“ verpflichtet werden. Die Coverband ist im süddeutschen Raum seit Jahren ein fester Begriff für brillante Livemusic. Gespielt werden Klassiker der Rockgeschichte aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Somit kommen sich auf den Classic-Rock-Feten von „Rock’s off“sowohl die jungen, als auch die älteren Rockfans auf ihre Kosten. Wer auf Songs von „AC/DC“, „Queen“, „Journey“, „Foreigner“, „Toto“, „Led Zeppelin“, „Iron Maiden“, „Alice Cooper“ oder „Whitesnake“ steht , ist an diesem Samstag am Gissigheimer Sportplatz sicherlich am richtigen Ort, um Party zu machen. Bild: Rock’s off

