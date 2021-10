Neues Feuerwehrgerätehaus auf den Weg gebracht

Bauingenieurin Rheinheimer ergänzt das Mitarbeiterteam der Verwaltung und ist verantwortlich für den gesamten technischen Bereich wie Wege, Gebäude, Kanalisation und dergleichen. „Sie ist eine Bereicherung“, wertschätzte Bürgermeister Ludger Krug.

Da der Bedarf an Betreuungsplätzen für unter Dreijährige stark gestiegen sei, werde in einem Trainingsraum der Brehmbachtalhalle als Interimslösung eine zusätzliche Krippengruppe eingerichtet. Das behördliche Genehmigungsverfahren laufe, zum Januar könne diese in Betrieb gehen.

Vier Bauplätze wurden unter 17 Bewerbern verlost. Ersatzbewerber wurden ebenfalls ausgelost.

Gemeinderat Daumberger monierte die fehlende Beleuchtung in der Karlsgasse im Ortsteil Pülfringen. Laut Bürgermeister Krug wurde der Auftrag bereits vor Wochen an die EnBW erteilt. Auch die Standorte für die Masten stünden fest. Man werde dieser Sache nachgehen.

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats findet am 29. November statt. een