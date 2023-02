Neuem Gittermast klare Absage erteilt

Königheim. Alles andere als glücklich zeigte sich Bürgermeister Ludger Krug bei der Gemeinderatssitzung am Montag im Gissigheimer Dorfgemeinschaftshaus beim Thema Neubau eines Mobilfunkmasts. Das lag zum einen daran, dass die Gemeinde in keiner Weise in das Vorhaben einbezogen war, wie das ansonsten üblich ist. Zum anderen soll der Mast nur eine Entfernung von rund 25 Metern zum Brehmer Wasserhochbehälter aufweisen. Das, so Krug, sei ihm einfach zu nahe.

Außerdem habe das Landratsamt vom Antragsteller eine Suchkreisanalyse angefordert, die noch nicht vorliege. In dieser Analyse werden weitere mögliche Standorte für einen solchen Masten aufgeführt und die Vorzüge und Nachteile bewertet. Als weiteren Punkt führte Krug den bereits bestehenden Masten der Telekom in Brehmen an. Dieser könnte mitgenutzt werden, meinte er.

Aufgrund dieses Sachverhalts schlug er dem Gremium vor, das gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen, was auch einstimmig erfolgte.

Die Aufrüstung eines Funkmastes in Königheim in Richtung Dienstadt nahm der Gemeinderat hingegen zur Kenntnis. Hier handelt es sich um eine Systemerweiterung für mobile Breitbanddienste.

Bei der Verlängerung der Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen auf der Gemarkung Pülfringen gab es kleine Irritationen, die Bürgermeister Ludger Krug allerdings ausräumen konnte.

Christian Rapp (Bürgerliste) erinnerte daran, dass zwei der Windräder schon gebaut seien und man mit einer Verlängerung der Genehmigung für vier Anlagen vielleicht eine Aufforderung verbinden könnte, mehr als eigentlich festgelegt bauen zu können.

Ludger Krug erinnerte daran, dass die Anzahl klar in dem im Sommer 2021 gefundenen Kompromiss zwischen der Zeag-Windenergie und der Gemeinde Königheim festgeschrieben worden sei. Insgesamt sollen sechs Standorte in den Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft aufgenommen werden, was aber ein anderes Verfahren bedeute. Beim Gebiet Pülfringen-Nord gehe es jetzt um die zwei weiteren Windräder. Auf die Frage von Rapp, ob alles andere ein Vertragsbruch sei, antwortete der Bürgermeister mit einem klaren „Ja“. Die Entscheidung fiel letztlich einstimmig.