Neue Kalkulation der Gebühren für Bestattungen

Königheim. Neu kalkuliert werden die von der Gemeinde Königheim im Bereich Bestattungswesen erhobenen Gebühren. Den Auftrag dazu vergab der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend im Gissigheimer Dorfgemeinschaftshaus bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung zum Brutto-Preis von 3570 Euro an die Firma Allevo. Diese hat auch die bislang erfolgten Gebührenkalkulationen erstellt.

Die bislang letzte Neuberechnung im Bereich Bestattungswesen in Königheim erfolgte 2016. Daraufhin lag der Kostendeckungsgrad bei 94 Prozent. Nach Angaben der Verwaltung sank der Wert seitdem jährlich. 2019 lag er bei 74 Prozent.

Als „aktuell unbefriedigend“ habe die Kommunalaufsicht in ihrem Haushaltserlass den aktuellen Kostendeckungsgrad von 72,61 Prozent beim Bestattungswesen in der Gesamtgemeinde bezeichnet, erklärte Bürgermeister Ludger Krug. Dieser Wert sei „auch für uns unbefriedigend“, betonte er weiter. Denn die Höhe eines Kostendeckungsgrads sei ein wichtiger Faktor bei der Zuteilung von Zuschüssen aus dem Ausgleichsstock. Deshalb schlage die Verwaltung vor, die Kostendeckung auf 100 Prozent anzuheben. Das sei bereits in vielen benachbarten Kommunen so umgesetzt worden.

Mit der angestrebten Kostendeckung von 100 Prozent hatte Christian Rapp nach eigener Aussage „keine Probleme“. Doch es gefiel ihm nicht, dass die Kalkulation vergeben und nicht intern erstellt werden soll. Anhand des doppischen Haushalts müsse das möglich sein, war er überzeugt. Auch Volker Götzinger meinte, das sei zu stemmen. Hermann Hufnagel schlug sogar die Bildung eines Arbeitskreises auf Kreisebene vor, der die Gebühren für die Gemeinden festlegen könnte.

Kämmerer Joachim Köhler räumte ein, dass die Kalkulation von der Verwaltung durchaus erstellt werden könnte. Er verband diese Feststellung jedoch sogleich mit einem großen „Aber“. So seien in jeder Teilgemeinde die einzelnen Gegebenheiten wie etwa die Beschaffenheit des Friedhofs oder die mögliche Nutzung einer Aussegnungshalle zu berücksichtigen, damit die Kalkulation später rechtssicher ist. Das wiederum sei sehr aufwendig.

Gewerbegebiet erneut abgelehnt

Bei ihrer Meinung geblieben sind die Mandatsträger bei der zweiten Anhörung der Gemeinde Königheim zu den Bebauungsplanverfahren „Gewerbegebiet Frühmesser“ sowie „Dreibäume“ im Ortsteil Buch der Gemeinde Ahorn. Wie bereits bei der ersten Anhörung im Mai 2020 lehnten sie das Projekt ab, da das Vorhaben in Konkurrenz zu Königheims gemeindeeigenen Gewerbeflächen stehe.

Den vorliegenden Bauanträgen stimmte das Gremium jeweils einstimmig zu. In diesem Zusammenhang forderte Werner Waltert, künftig bei Erweiterungen von bestehendem Wohnraum vom Bauherrn die Schaffung zusätzlicher Stellplätze zu verlangen. Ob der ausgewiesene Platz zum Abstellen von Fahrzeugen ausreichend sei, werde bei jedem Antrag vom Landratsamt vor der Bewilligung geprüft, stellte Krug fest.

Seinen Unmut über die jüngsten im Rahmen einer Mediation erfolgten Gespräche des Bürgermeisters als Vertreter der Verwaltung, einigen Gemeinderäten und den beiden Geschäftsführern der Zeag Energie AG über die vom Unternehmen in der Gesamtgemeinde geplanten Windenergieanlagen tat ein Bürger deutlich kund. Er sah in den Verhandlungen den Versuch der Firma, den Flächennutzungsplan „anzugreifen“. Sollte dieser „geöffnet“ werden, ebne das der Zeag den Weg zum Bau weiterer Windkraftanlagen, sagte er. Nach seiner Meinung sollte man die momentan ruhende Normenkontrollklage auf sich zukommen lassen, um zu sehen, ob dieses Verfahren überhaupt zulässig sei.

Alle Beteiligten wollten es nicht auf einen Richterspruch ankommen lassen, entgegnete der Bürgermeister. Ein Ziel sei, dass Windkraftanlagen künftig nicht mehr nur in Pülfringen und Brehmen gebaut werden können. Dazu soll geprüft werden, ob auch Standorte anderswo auf der Gesamtgemarkung der Gemeinde infrage kommen.

„Die Bevölkerung wird beim Prozess der Kompromissfindung nicht vergessen“, versprach Krug. Bevor der Gemeinderat eine Entscheidung treffe, werde man den Bürgern erklären, welche und wie viele Anlagen wo geplant seien. Es sollen zwei Informationsveranstaltungen stattfinden. Diese habe man wegen der Corona-Pandemie bislang allerdings auf Juni verschieben müssen.

„Es ist noch nichts beschlossen“, betonte Steffen Rapp. Entsprechend forderte er, „jetzt keine Gerüchte in die Welt zu setzen und zu behaupten, der Flächennutzungsplan werde geöffnet“. Florian Gnadt unterstrich, dass der Gemeinderat bei diesem Thema nicht untätig sei: „Wir arbeiten im Hintergrund richtig viel daran.“ su