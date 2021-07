Neuansiedlung auf Kärcher-Gelände

Königheim. Es tut sich was auf dem bisherigen Gelände der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Nachdem das Areal verkauft worden ist, lag am Montag dem Gemeinderat ein Antrag für eine Nutzungsänderung vor. Dieser erteilte das Gremium einstimmig sein Einvernehmen.

Geplant ist, in der bestehenden Halle Lebensmittel zu produzieren. Zudem ist die Erstellung eines Büro- und Kühlcontainers sowie von Pkw-Parkplätzen vorgesehen. Wie Hauptamtsleiterin Carmen Frank erläuterte, handele es sich um die Neuansiedlung eines Unternehmens, das zwischen acht und zehn Mitarbeiter beschäftigen wolle. Die Gebäudehülle bleibe unverändert.

Auf Nachfrage der FN teilte Bürgermeister Ludger Krug mit, dass in Absprache mit den Verantwortlichen aus Verfahrensgründen zum jetzigen Zeitpunkt keine näheren Angaben zu der Firma gemacht werden könnten. Es handele sich um ein Start-up-Unternehmen, das Bio-Lebensmittel herstelle.

Nichts hatten die Räte auch gegen die Erweiterung des Einkaufsmarkts „Netto“ um 255 Quadratmeter und 24 Stellplätze. Da damit die in Königheim maximal zulässige Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern überschritten wird, muss der Bebauungsplan geändert werden.

