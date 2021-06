Nach über 20 Jahren neue Polizeiverordnung erlassen

Einen Vorschlag, bei dem die Gemeinde Königheim bei ihrer Suche nach Bauplätzen fündig werden könnte, unterbreitete ein Bürger dem Königheimer Gemeinderat in dessen Sitzung am Montagabend im Pülfringer Dorfgemeinschaftshaus. Er nannte dabei Flächen in Pülfringen nördlich des Friedhofs sowie zwischen dem Ortsende und der Schweinberger Straße.

Ein weiterer Bürger monierte, dass der von der Gemeinde ausgemusterte Schlepper nicht allgemein zum Verkauf ausgeschrieben worden sei. Bürgermeister Ludger Krug begründete dies mit der mit dem Lieferanten des neuen Schleppers vereinbarten Inzahlungnahme. Damit sei ein Haftungsausschluss für das Altfahrzeug verbunden.

Keine Einwände hatte das Gremium gegen die Errichtung einer neuen Mobilfunksendeanlage des Unternehmens Vodafone auf dem vorhandenen Mast am Kachelberg in Königheim. Vorgesehen sei momentan der Mobilfunkstandard LTE, so Krug. Für 5G werde die Anlage vorbereitet.

Ihr Einvernehmen erteilten die Räte dem Antrag zum Abbruch einer Lagerhalle sowie zum Neubau eines Betriebs- und Technikgebäudes am Ortsrand von Königheim. Dafür hatte zuvor Bürgermeister Krug „aus gewerblicher Sicht“ geworben. In dem Gebäude sollen Holzbauteile gefertigt werden. su