Mit 3,2 Promille in den Grünstreifen

Königheim. 3,2 Promille zeigte ein Alkoholtest einer 54-jährigen Autofahrerin am Samstagmittag an. Die Frau war mit ihrem Honda Jazz auf der Bundesstraße 27 in Richtung Königheim unterwegs. An einer Haltebucht prallte sie gegen einen Leitpfosten, verursachte Sachschaden und flüchtete von der Unfallstelle. Kurze Zeit später geriet die Fahrerin mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen und fuhr sich dort fest. Dies wurde von einer Zeugin beobachtet, die die Polizei alarmierte. Vor Ort trafen die Beamten eine stark betrunkene Frau an. Sie musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Neben der Trunkenheitsfahrt steht die Frau auch im Verdacht, ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen zu sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1