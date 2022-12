Mathias Tretter mit neuem Programm

Brehmen. Der Kabarettist Mathias Tretter kommt mit seinem neuen Programm „Sittenstrolch“ am Freitag, 13. Januar um 20 Uhr auf die Kleinkunstbühne ins Brehmer Bürgerhaus. Veranstalter ist die Aktion Kunst und Kultur.

Wer erinnert sich nicht an den herrlichen Satz „Der ist bei der Sitte“? Kein ernstzunehmender Krimi kam früher ohne sie aus: die Sitte. Diese Zeiten sind vorbei. Inzwischen sind Hunderttausende bei der Sitte, und das ganz ohne Krimi und Polizei, ja meist gar ohne Sex. Nicht mehr lange, und die Moral wird in Deutschland genauso gut bewacht wie bei den Chinesen.

Mathias Tretter kommt ins Brehmer Bürgerhaus. © Dominic Reichenbach

Was in China die Diktatur erledigt, übernimmt hier der Mob. Dort digitale Aufrüstung, hier Entrüstung. Welch ein fantastisches Klima für Satire! Das meint zumindest Tretter, der sein Glück kaum fassen mag: „Ich war immer neidisch auf Komiker in Diktaturen – wenn jeder Witz dein letzter sein kann, fühlst du dich gebraucht.“

Man ahnt: Das kann ja heiter werden. Oder nochmal Tretter: „Sittenstrolch, mein siebtes Solo. Das erste mit Humor.“ Tretter schafft es, bei gleichbleibend hohem intellektuellen Anspruch locker-nonchalant zu reden und zu spielen, dass man in Gedanken noch kein halbes Mal abschweift.