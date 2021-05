Marienaltar im Zeichen Europas

In der Pfarrkirche St. Martin in Königheim ruft ein besonderes Marienaltarbild, das im Zeichen Europas steht, im Marienmonat Mai zum Besuch auf.

Königheim. In der katholischen Volksfrömmigkeit gilt der Mai neben dem Oktober als besonderer „Marienmonat“. Schon im Mittelalter lassen sich besondere Maiandachten feststellen, die ihren Ursprung in den heidnischen Maifeiern der Römer und Germanen hatten. Dass man allerdings den ganzen Mai durch tägliche oder häufige Gebete der Gottesmutter „weihte“, ist das Ergebnis einer einsetzenden Entwicklung ab dem 17. Jahrhundert, die zur Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Abschluss fand.

Der reichlich geschmückte Maienaltar mit Maria Immaculata und einem Sternenkranz aus zwölf Sternen, die auch an die Europaflagge erinnern. © Torsten Englert

Außerdem wird die Gottesmutter in der christlichen Spiritualität zugleich als Sinnbild für die lebensbejahende Kraft des Frühlings und seine überbordende Fruchtbarkeit verstanden und etwa als „Maienkönigin“ verehrt.

Ebenfalls eine besondere Bedeutung hat der Rosenkranz im Mai. Im Rosenkranzgebet wird Maria um Hilfe angerufen. Sie wird nicht selbst angebetet, da dies nur Gott zusteht, wohl aber wird sie als Weg zu Jesus Christus gesehen, wie es Papst Paul VI. in seiner Enzyklika „Mense Maio“ vom 1. Mai 1965 formulierte.

Deshalb sind in den katholischen Kirchen, besonders hier im katholisch geprägten Madonnenländle, reichhaltig geschmückte Marienaltäre aufgebaut.

Laut Pfarrer Lang stammt der Marienaltar aus der Entstehungszeit der Kirche (1756) und wurde durch den Würzburger Künstler Daniel Köhler gemacht. Das ursprüngliche barocke Altarbild wurde 1873 durch ein Gemälde des ebenfalls aus Würzburg stammenden Malers Andreas Leimbach ersetzt. Schon das barocke Gemälde stellte eine „Mondsichelmadonna“ oder auch „Strahlenkranzmadonna dar. Dieser Marienfigurtypus geht auf eine Bibelstelle aus der Offenbarung des Johannes zurück: „Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen“.

Typisch ist auf dem Gemälde die blaue Farbe des Kleides der Maria, die zum einen an das Azurblau des Himmels erinnert (Maria als Himmelskönigin) zum anderen aber auch gedeutet werden kann als die Farbe des Meeres (Maria als stella maris, als Meerstern, Orientierung für die Fahrt über das Meer, Vergleich auch Marienlied: „Meerstern ich dich grüße“).

Kranz aus zwölf Sternen

Der Kranz aus zwölf Sternen ist Symbol der Vollkommenheit und der Vollständigkeit und erinnert in seiner biblischen Bedeutung an die zwölf Stämme Israels (das ganze Volk) und im Neuen Testament dann die Zwölfzahl der Apostel, die ebenfalls das ganze des Gottesvolks repräsentieren. In der Offenbarung des Johannes, dem letzten biblischen Buch wird dies auch noch einmal aufgegriffen im Bild vom Himmlischen Jerusalem, dass das Ziel der Gläubigen ist. Dieses himmlische Jerusalem wird dort als Stadt mit zwölf Toren beschrieben, das heißt alle Völker haben die Möglichkeit dort hineinzukommen.

Der Legende nach ging Paul M. G. Lévy, Leiter der Kulturabteilung des Europarats, bei strahlend blauem Himmel 1955 an einer Maria Immaculata vorbei, deren Sternenkranz im Sonnenschein funkelte. Lévy schlug dem Grafen Benvenuti, dem Generalsekretär des Europarats, das Motiv vor und dies war die Geburtsstunde für eine der bekanntesten Flaggen. Dieses Flaggenmotiv wurde in späterer Zeit auch von der Europäischen Gemeinschaft übernommen.

Nicht ohne Grund wurde am 8. Dezember 1955, dem Festtag der unbefleckten Empfängnis Marias, die sternenbesetzte, blaue Flagge als Brüsseler Wimpel zugelassen.

Die feierliche Eröffnung des Marienmonats fand in Königheim mit einer Andacht statt, die auch als Komtureigottesdienst der Komturei St. Bonifatius des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem begangen wurde, dessen Prior der Königheimer Pfarrer Lang ist. Die musikalische Umrahmung an der Orgel und als Solistin erfolgte durch Eva Lakeit.