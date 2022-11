Mac Frayman live zu erleben

Pülfringen. Wer kennt ihn nicht, den Singer und Songwriter Mac Frayman. Er bringt alles in Wallung, was aufnahmefähig ist. Das Gitarrenspiel des Künstlers repräsentiert den einzigartigen „Mac-Style“, der durch die außergewöhnliche und ausgefeilte Spieltechnik unvergleichbar ist. So eigen und selbstbewusst wie er Gitarre und Mundharmonika benutzt, klingt auch seine Stimme. Er ist eben in allem etwas anders als andere, sucht noch immer nach einer Schublade, die es hoffentlich nie geben wird. Macs Konzerte sind immer individuell, werden auf jedes Publikum spontan vor Ort abgestimmt. Am Samstag, 19. November, bietet Raldys Wirtshaus in Pülfringen, Zentrum im Rahmen einer „Irish-Party“, die ideale Atmosphäre, um einzutauchen und sich in Mac’s Bann ziehen zu lassen. Der Eintritt ist frei, Einlass um 17 Uhr, Beginn gegen 20.30 Uhr. Infos: www.macfrayman.com oder Telefon 09340/1323.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1