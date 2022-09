Leben und Werk im Blick

Gissigheim. Im Rahmen der Gemälde-Ausstellung „Max Wolf und seine Künstler-Freunde“ im Gissigheimer Schloss findet am Schutzengelfest-Sonntag, 4. September, eine Vortragsveranstaltung statt: Der bekannte Mannheimer Kunsthistoriker Dr. Benno K. Lehmann gibt Einblick in Leben und Werk des 1824 in Gissigheim geborenen Malers Max Wolf.

Bis zum 16. Oktober werden in der Ausstellung im Bettendorfschen Schloss über 40 Gemälde präsentiert, die aus dem 19. Jahrhundert stammen und verschiedenen Gattungen des Realismus zuzuordnen sind. Es handelt sich überwiegend um Landschaftsbilder und Waldansichten, meisterlich gemalt von dem aus Gissigheim stammenden Max Wolf und von sechs seiner Künstler-Freunde.

Die vom Heimatverein „Brehmbachtal“ Königheim organisierte Ausstellung wurde ermöglicht durch die beiden Kunsthistoriker Dr. Benno Lehmann (Heidelberg) und Dr. Jörg Paczkoswik durch die Zusammenstellung von Leihgaben vornehmlich aus Privatbesitz – und sie ist eine Premiere, denn vermutlich sind Werke des Künstlers Max Wolf, der nicht auf den Verkauf seiner Bilder angewiesen war, bis zur Eröffnung der Gssigheimer Ausstellung weder nach seinem Tod (1901) noch zu seinem seinen Lebzeiten in größerem Rahmen öffentlich präsentiert worden.

In seinem Vortrag mit Power-Point-Präsentration gibt der Kunsthistoriker Lehmann um 17 Uhr im Schloss Einblick in das Leben und künstlerische Schaffen des Gissigheimer Heimatsohns. Zu der etwa einstündigen Vortragsveranstaltung um 17 Uhr ist jedermann willkommen. Der Referent steht auch für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Wie an jedem Sonntag bis 16. Oktober ist die Max-Wolf-Ausstellung im Schloss ab 13 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Für Gruppen (ab vier Personen) ist der Besuch auch wochentags möglich nach Anmeldung bei Gerhard Withopf, Telefon 09340/95060, Bernhard Berberich, Telefon 09340/316, oder Burkard Gassenbauer, Telefon 09341/4143.