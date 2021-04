Main-Tauber-Kreis. Ein zeitgemäßes Wanderangebot im „Lieblichen Taubertal“ ist das „Meditative Wandern“ – gerade in Zeiten von Corona. Der Wanderweg LTM-4 „Kreuzweg, Kirchen und Kapellen“ führt auf einer rund 13 Kilometer langen Route durch größere Waldgebiete und offene Feldlagen mit herrlichen Ausblicken ins Taubertal und auf die Höhen links und rechts der Tauber. Immer wieder sind Bildstöcke und Wegkreuze zu sehen.

Ausgangspunkt ist der Weinort Königheim. Die Pfarrkirche St. Martin lädt dort zur Besichtigung ein. Sie wurde 1752 bis 1756 nach Plänen des Architekten Michael Anton Müller, ein Schüler von Balthasar Neumann, als Barockkirche erbaut. Den Hochaltar erstellten 1764 der Würzburger Bildhauer Daniel Köhler und Kunstschreiner Josef Steinbüchler.

Von Königheim verläuft die Wanderroute zunächst auf einem Wirtschaftsweg entlang der Straße Richtung Tauberbischofsheim. Danach geht es auf einem naturnahen Forstweg durch einen Bannwald hinauf zur Stammbergkapelle. Von dem Wallfahrtskirchlein folgen die Wanderer dem etwas anspruchsvolleren Kreuzweg hinunter nach Tauberbischofsheim.

Der Kreuzweg zur Stammbergkapelle verfügt über lediglich sieben Stationen. Diese knüpfen an das Gedächtnis der sieben Schmerzen Mariens anhand der Weissagung des Simeon an. In Tauberbischofsheim lohnen Besichtigungen der Stadtkirche St. Martin, der St. Liobakirche und der Peterskapelle.

Nachdem das Stadtgebiet durchwandert und die Tauber überquert wurde, verläuft die Wanderroute leicht ansteigend in ein ausgedehntes Waldgebiet. Dem Forstweg folgend wird die Kirche von Großrinderfeld erreicht. Zurück nach Königheim kann mit dem Bus gefahren werden. Fahrplaninformationen gibt es unter www.vgmt.de.

Der Sinnspruch zum LTM-4 stammt von Dietrich Bonhoeffer und lautet „Man soll Gott in dem finden und lieben, was er uns gerade gibt.“

Den Prospekt „Meditationswandern im Taubertal“ sowie weitere Informationen zu den Wanderrouten in der Ferienlandschaft gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5806, Telefax 82-5700, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de sowie unter www.liebliches-taubertal.de im Internet. tlt

