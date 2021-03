Königheim. Die gemeindeeigenen Finanzen sind in Königheim ein knappes Gut. Deshalb musste die Kommune auf Weisung des Landratsamts ihren im Dezember vom Gemeinderat befürworteten Haushaltsplan 2021 nochmals überarbeiten. Das von den Mandatsträgern daraufhin Ende Januar verabschiedete Zahlenwerk hat nun auch die Zustimmung der übergeordneten Behörde gefunden, informierte Bürgermeister Ludger Krug am Montag in der Sitzung des Gemeinderats.

Wie er sagte, sei der Haushaltserlass des Landratsamts am 11. Februar bei der Gemeinde eingegangen. Darin werde die Gesetzmäßigkeit des Etats bestätigt. Genehmigt seien so der Kreditrahmen (590 000 Euro), die Verpflichtungsermächtigung (440 000 Euro) und die Kassenkredite (1,5 Millionen Euro).

Der Erlass enthalte zahlreiche Anmerkungen der Landratsamt-Verantwortlichen zur Finanzlage Königheims, so Krug. Als Beispiele nannte er einige „Highlights“.

Demnach hat die Kommunalaufsicht festgestellt, dass Königheim bis 2024 nicht in der Lage sein werde, seine ordentlichen Aufwendungen auszugleichen. Zudem rangiere die Gemeinde nach der zum 1. Januar erfolgten Erhöhung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer hier auf einem Spitzenplatz im Kreis. Als zufriedenstellend sei der Kostendeckungsgrad bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, nicht allerdings beim Friedhofswesen bescheinigt worden.

Das Landratsamt fordere, „dass wir die Friedhofsgebühren im Jahr 2021 neu kalkulieren“, teilte Krug mit. Zudem sei man dazu aufgerufen worden, alle Einnahmemöglichkeiten und Sparpotenziale auszuschöpfen. Dazu müsse die Gemeinde dem Landratsamt bis zum 30. September einen Finanzzwischenbericht vorlegen.

Gleichzeitig erfolgte der Hinweis, dass bis zum Jahr 2024 für Königheim keine Nettoneuverschuldung genehmigungsfähig sei. Mit einem geplanten Schuldenstand von 6,694 Millionen Euro und der sich daraus ergebenden Pro-Kopf-Verschuldung von rund 2245 Euro liege man Ende des Jahres um das dreifache höher als Gemeinden vergleichbarer Größe.

Dem Landratsamt sei bewusst, so der Bürgermeister weiter, dass Königheim sich durch seine „unterdurchschnittliche Steuerkraft“ in einer schlechten Ausgangslage befinde. Und diese habe sich durch Corona noch weiter verschärft.

Dennoch werde erwartet, dass die Kommune an dem von der Behörde schon im vergangenen Jahr geforderten Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Einnahmesituation weiterarbeite. su