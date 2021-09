Königheimer Gemeinderat: Hans-Peter Scheifele verabschiedet

Nach 22 Jahren im Königheimer Gemeinderat schied Hans-Peter Scheifele (Mitte) am Montag auf eigenen Wunsch aus dem Gremium aus. Bürgermeister Ludger Krug überreichte ihm in Anerkennung seines Engagements die Bürgermedaille der Gemeinde und Blumen an seine Frau Rosita.

© Susanne Marinelli