Königheim: Hans-Peter Scheifele gibt seinen Sitz im Gemeinderat auf

Königheim. Nach 22 Jahren als Mitglied des Königheimer Gemeinderats soll für Hans-Peter Scheifele (Bild) jetzt Schluss sein: Er hat in der letzten Sitzung des Gremiums vor der Sommerpause sein Ausscheiden aus dem Rat beantragt. Sein Gesuch ist nun in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am kommenden Montag im Gissigheimer Dorfgemeinschaftshaus Thema.

Stiller Einzug, stiller Auszug

Von den Fränkischen Nachrichten nach dem Grund für seine Entscheidung gefragt, beruft sich der Gissigheimer auf Paragraf 16 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Darin ist geregelt, dass ein Bürger eine ehrenamtliche Tätigkeit aus wichtigen Gründen ablehnen oder sein Ausscheiden verlangen kann, wenn er zehn Jahre lang dem Gemeinderat oder Ortschaftsrat angehört oder ein öffentliches Ehrenamt verwaltet hat. Weiter betont der Noch-Gemeinderat: „Ich bin 1999 sehr still in das Gremium eingezogen und gehe jetzt auf sehr ruhige Weise aus dem Gremium.“

© Susanne Marinelli

Hans-Peter Scheifele kam im September 1999 für die Bürgerliste erstmals in den Königheimer Gemeinderat. Bei den folgenden Wahlen wurde er seitdem stets in diesem Amt bestätigt.

Auf Nachfrage der FN verwies auch Bürgermeister Ludger Krug auf die Regelung durch die Gemeindeordnung. Die Zehn-Jahre-Vorgabe habe Scheifele mehr als erfüllt. Die Zusammenarbeit mit diesem im Gemeinderat, im Gemeinsamen Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-Königheim-Werbach und im Vorstand des Schlossvereins Gissigheim sei immer angenehm gewesen. Bild: Marinelli

