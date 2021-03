Eine Schildkröte erklärt in Bildern die Welt. Mit ihrer kostenfreien Aktion wollen zwei Königheimer Wissenswertes leicht verständlich vermitteln und die SOS Kinderdörfer unterstützen.

Königheim. Man kennt sich in Königheim. Und so weiß Matthias Heß, dass Jürgen Zugelder gerne malt. Heß wiederum macht es Freude, Aktionen zu organisieren. So war er etwa Mitbegründer der Hilfsinitiative

...