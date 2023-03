Kieran Hilbert & Band rocken in Raldys Wirtshaus

Pülfringen. Kieran Hilbert udn seine Band treten am Samstag, 11. März, ab 20.30 Uhr in Raldys Wirtshaus in Pülfringen auf.

Kieran Hilbert begann mit 13 Jahren Gitarre zu spielen, inspiriert durch Angus Young. So gründete er mit seinem Bruder und Pascal Kravetz Deutschlands jüngste Rockband „Future“ und wurde Udo Lindenbergs Paniksohn, Gitarrist und Produzent.Lindenberg sagte einmal über Kieran: „Über Wundergitarrist Kieran wird gar gemunkelt, er sei die Reinkarnation Paganinis“. Er wurde Mitglied im Panikorchester und veredelte mit seiner Gitarrenkunst unter anderem auf Udo Lindenbergs Erfolgsalbum „Stärker als die Zeit“ die Songs „Coole Socke“ und „Einer muss den Job ja machen“.

2018 reiste er mit Musikern nach Memphis und begab sich mit seiner damaligen Band auf den Blues Trail. Er nahm in den Sun Studios (Birthplace of Rock’n’Roll) seine CD „ My first Blues“ auf. Es entstanden Freundschaften zu Musikern in Memphis, zur Memphis Blues Society, einer Organisation, die sich für bedürftige Bluesmusiker einsetzt. Im Januar 2019 spielten „Kieran Hilbert & Friends“ zwei Konzerte in seinem Wohnzimmer, wie er es nennt, dem Cowboy & Indianer auf der Reeperbahn. Diese Konzerte wurden mitgeschnitten und wurden auf eine CD gepresst.

Seine neue Formation „Kieran Hilbert Band“ ist eine Live Band, die den Wert der Musik in den Mittelpunkt stellt. Mit einer unbändigen Spielfreude bringen die Musiker: Thomas Wödl (Bass), Groovepirat Jabo ((Drums) und Kieran Hilbert (Gitarre und Gesang)ihren Sound so nahe ins Publikum, als wäre es mittendrin.

Weitere Informationen gibt es auf www.kieranhilbert.com im Internet. Der Eintritt ist frei.