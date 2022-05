Kids bepflanzten Blumenkästen als Bienenfutterstellen

Königheim. Sie stechen ins Auge: Die gelben Balkonkästen. Auch in den Ortsteilen von Königheim werden sie bald echte Hingucker sein. Kinder der drei Kindergärten sowie der Königheimer Kirchbergschule haben sie unter Federführung der Initiative Königheim bepflanzt. Demnächst werden sie nicht nur an den Brücken über den Brehmbach zu sehen sein, sondern auch an den beteiligten Bildungseinrichtungen und am mittlerweile geschlossenen Brehmer Kindergarten.

Doch die Balkonkästen mit ihrem leuchtenden Gelb sorgen nicht nur für eine optische Auffrischung des Ortsbilds, sondern haben auch einen Nutzen für die Umwelt. Sie wurden von den Kids so bestückt, dass sie von den Bienen als Futterstellen angeflogen werden können. Die Aktion gehört zum bundesweiten Kunstprojekt „Beedabei“. Es macht seit 2019 in den Kommunen Europas Bienenfutterstellen sichtbar – und einige gibt es ab diesem Freitag auch in Königheim.

Aufgrund der großen Resonanz im letzten Jahr wird es als gemeinsame Aktion aller Teilnehmenden an diesem Freitag einen Flashmob „Beedabei-Sternstunde 2022“ geben. An diesem Tag ploppen in Kommunen, Vereinen, Schulen, Parks, Kindergärten, Unternehmen, oder bei Privatpersonen, aus zehn bienenfreundlich bepflanzten Beedabei Balkonkästen, Europasterne auf – auch aus Königheim.

Auf der Website von Beedabei sind die Teilnehmer auf der Deutschlandkarte mit einem Stern zu finden. Die Fotos und Videos davon treffen sich auf allen Social Media Kanälen unter dem Hashtag #Beedabei. Diese werden von den Initiatoren des Kunstprojektes, Peter H. Kalb und Gisela M. Bartulec, geliked und auf ihren Beedabei-Seiten geteilt. Dort tummeln sich dann einen Tag lang leuchtend gelbe, insektenfreundlich bepflanzte Europa-sterne aus allen Teilen Deutschlands und aus Österreich, mit den Menschen, die sich beteiligen.

Die Standorte werden oftmals ungewöhnlich sein. Einen findet man vielleicht auf einem Hochhausdach, einen anderen in einer Streuobstwiese, oder der Platz einer Kommune wird bespielt. Je ungewöhnlicher und kreativer, desto schöner wird der Flashmob und es wurde schon von vielen kreativen Ideen im Vorfeld gesprochen. Es soll eine Beedabei Sternengalaxie entstehen, die nachhaltig nach der Aktion in die jeweiligen Kommune fließt. inkg