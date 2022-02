Keine Kredite notwendig

Königheim. Für Bürgermeister Ludger Krug war es eine Feststellung gleich zu Beginn wert: „Das ist der erste Haushalt seit 2004 ohne Kreditaufnahme“, sagte er bei der Gemeinderatssitzung am Montag. Vielmehr sei gar eine Tilgung von rund 600 000 Euro möglich. „Das ist ein gewisser Meilenstein“, fügt er zufrieden an. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinke damit um rund 200 Euro. Er habe die Hoffnung, auch in den kommenden drei Jahren ohne Kredite auszukommen.

Seit der Einbringung des Haushalts im Dezember (die FN berichteten) habe es keine Änderungen gegeben, informierte Kämmerer Joachim Köhler, der die Zahlen noch einmal knapp vorstellte. Das Investitionsvolumen betrage 2,1 Millionen Euro. Die größten Brocken stellte Bürgermeister Krug noch einmal dar: das Löschfahrzeug, die Anfinanzierung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Gissigheim und Ausgaben für das Kanalwesen und die Kläranlagen, wo ein erheblicherer Investitionsstau bestehe.

Werner Waltert (Bürgerliste) meinte: „Ich kann dem Haushalt zwar zustimmen, aber so rosig, wie dargestellt, ist es nicht.“ Schließlich seien 500 000 Euro, die im vergangenen Jahr als Darlehen aufgenommen wurden, mit eingerechnet. „Der Haushalt ist nur eine Verschnaufpause, eine Erholung sehe ich nicht“, so Waltert. Hermann Hufnagel (Bürgerliste) verwies auf gemeindeeigene Bauplätze, die nach und nach verkauft und damit Einnahmen generiert würden. „Diese Rücklage haben wir bald nicht mehr“, mahnte er. Auch Volker Götzinger (CDU) schlug in die gleiche Kerbe, indem er hohe Ausgaben bei zu geringen Einnahmen feststellte, jedoch keinen Spielraum sah, wo etwas veränderbar sei.

Letztlich ließ Bürgermeister Ludger Krug über die Haushaltssatzung und die mittelfristige Finanzplanung getrennt abstimmen. Beides beschied der Gemeinderat einhellig zustimmend. hvb