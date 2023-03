Gissigheim. Die Jugendabteilung des FC Gissigheim hat am Samstag eine Müllsammelaktion veranstaltet. Alle kleinen und großen Helfer wurden dazu in Gruppen eingeteilt und machten sich in und um Gissigheim an die Arbeit. Bei der Aktion wurde eine große Menge Müll eingesammelt (Bild). Zum Abschluss gab es für die fleißigen Helfer im Sportheim Kuchen und Getränke. Bild: Judith Walzenbach

