In Brehmen steht ein besonderes Industriedenkmal

Zunächst in Richtung Bürgerhaus, dann vorbei an ein paar Scheunen und weiter auf dem Feldweg: Auf der linken Seite findet sich der Kalkofen. © Heike von Brandenstein

Brehmen. Das Bild, das Michael Steinmetz sandte, zeigt einen verwunschenen Ort. Einen moosbewachsenen Ofen irgendwo im Nirgendwo. Wozu sollte der da sein? Steinmetz, Zugezogener in Brehmen und dort seit 1988 ansässig , schickte die Lösung mit: ein Kalkofen.

Auf der Suche nach diesem Industriedenkmal des vorvergangenen Jahrhunderts zeigte sich, dass ihn jeder Angesprochene im Königheimer Ortsteil kennt: Dem Schild Richtung Bürgerhaus folgen, dann an zwei oder drei Feldscheunen vorbei. „Wenn die Hecke kommt, sind Sie da“, beschrieb ein Anwohner den Weg. Und tatsächlich: Von Gestrüpp fast verdeckt, sieht man ihn. Links führen zugewachsene Treppenstufen hinauf zur Einfüllöffnung, die sorgsam mit einem Gitter verschlossen ist.

Eine Absturzsicherung ist ebenfalls vorhanden. Der Heimatverein Brehmbachtal, Abteilung Brehmen, hat sich hier vor Jahren schon einmal engagiert. Zu sehen ist das an einem Schild, das halb zerfleddert und nur noch in Teilen lesbar ist.

Besseren Zustand angeregt

Michael Steinmetz wies in seiner E-Mail an die FN-Redaktion auch auf einen Kontakt hin, der wahrscheinlich mehr wisse. In einem Heimatheft hatte er nämlich einen Aufsatz von Volkmar Topp entdeckt. Der frühere Direktor des Matthias-Grünewald-Gymnasiums Tauberbischofsheim, der jahrelang in Brehmen wohnte und weiterhin Mitglied des Heimatvereins ist, lebt mittlerweile in Würzburg. Auf den desolaten Zustand des Kalkofens aufmerksam gemacht, telefonierte er mit Brehmern und teilte mit: „Ergebnis meines heutigen Gespräches ist nun auch, den Kalkofen wieder in einen besseren Zustand zu bringen.“

Das zerfledderte Schild ist nicht mehr lesbar. Es soll erneuert werden. © Heike von Brandenstein

Das klingt zuversichtlich. 1996/97 nahm Brehmen am Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ teil. In diesem Zuge wurde auch die Umgebung aufgehübscht, der Bereich um den Kalkofen beschnitten und die erklärende Tafel aufgestellt. Bereits zehn Jahre zuvor hatten Brehmer Rentner die Ofenmauern mithilfe von Ziegeln instandgesetzt.

Mit Holz Feuer entfacht

In seinem Aufsatz in den „Brehmbachtaler Heimatheften“, Band drei aus dem Jahr 1988, beschreibt Topp die Geschichte des Kalkofens. „Kalköfen wurden in Brehmen mit roten und weißen Sandsteinen gebaut“, heißt es da. Unter einem Rost wurde der Kalkbrand mit Holz entfacht. Die oberste Kalksteinschicht sei abgedeckt worden, um vor Regen und zu viel Luftzufuhr zu schützen. Um den Brennvorgang zu starten, habe es rund zwei Stunden gedauert. Danach brannten die Schichten etwa zwei Tage durch. Die Koksasche fiel durch den unteren Rost, die gebrannten Kalksteine wurden nach dem Abkühlen entnommen.

Zwei Sorten Kalkstein

Laut Volkmar Topp wurden in Brehmen zwei Sorten von Kalksteinen verwendet: Buchen- und Eichensteine. Während Erstere speckigen Kalk erzeugten, hatten die Eichensteine eine rissige, härtere und ungleichmäßigere Beschaffenheit. Die Buchensteine sollen deshalb besser für die Kalkgewinnung geeignet gewesen sein. Ungelöscht wurde der gebrannte Kalk als Düngemittel auf den Feldern verwendet. Er wurde haufenweise ausgebracht und mit Erde zugedeckt. Wenn der Regen ihn gelöscht hatte, wurde er über das ganze Feld verteilt. Für die Gewinnung von Baustoffen wurde der Kalk sofort gelöscht.

Gut abgedeckt ist der Schacht des Kalkofens in Brehmen, damit niemand hineinfällt. Auch an eine Absturzsicherung wurde gedacht. © Heike von Brandenstein

Der abgebildete Brehmer Kalkofen gehörte Adolf Wüst. Einen weiteren gab es in Richtung Erfeld, der Karl Reinhart gehörte. In Brehmen wurde das Kalkbrennen in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts eingestellt. Der Königheimer Kalkbrenner Josef Heuberger betrieb seinen Ofen bis 1964. Industriell hergestellte Düngemittel verdrängten letztlich die uralte Methode des Kalkbrennens.

