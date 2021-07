„Ich werde meine Konsequenzen ziehen“

Der Königheimer Gemeinderat hat ungeachtet der durchgeführten Unterschriftenaktion und der durch vielfache Wortmeldungen vorgebrachten Bedenken der Bürger der Gemeinde, das Großprojekt der Firma Weinberger 1:1 durchgewunken. Auch die außer Acht gelassenen Vorgaben des Bebauungsplans schreckten die Gemeinderäte nicht ab. Ebenso die Tatsache, dass selbst auf den Illustrationen der Firma Weinberger zu sehen ist, dass die geplanten Gebäude in der Realität optisch eben doch vier Stockwerke haben werden, störte die Gemeinderäte dank schöngerechneter Zahlen nicht.

Man unternahm nicht einmal einen tauglichen Versuch, den Investoren einen Kompromiss abzuringen. Vielmehr ließ man sich damit abspeisen, dass die drei Meter hohe Tiefgaragenwand jetzt angeblich begrünt wird und damit wie aus Zauberhand verschwindet. Eine wirklich schlüssige Begründung musste die Firma Weinberger dafür gar nicht liefern.

Weiterhin wurde die Behauptung des Bürgermeisters, das Landratsamt hätte die Aussage getätigt, dass das Projekt „vorbildlich“ den Vorgaben entsprechen würde, nicht hinterfragt. Interessanterweise hat es diese laut dortigen Beteuerungen allerdings bisher so nie gegeben. Das Bauamt gibt nämlich nach wie vor an, sich noch in der Prüfungsphase zu befinden.

Schlussendlich gipfelte die Diskussion in projekt-verherrlichenden Plädoyers zweier Gemeinderäte, die auf Grund ihrer Arroganz und Ignoranz nur schwer zu ertragen waren. Der erste Bürgermeisterstellvertreter verglich dabei Äpfel (Kindertagesstätte) mit Birnen (Bauprojekt Weinberger) und maßte sich an, besser zu wissen, was für die Bürger vor Ort gut ist, als diese selbst.

Was zurück bleibt, ist zerstörte Lebensqualität, ein verschandeltes Panorama Königheims und die Erkenntnis, dass der, der das Geld bringt, bestimmt, welche Musik gespielt wird. In Königheim ist es noch möglich, mit Hinterzimmer-Politik und vorherigen Absprachen viel zu erreichen. Wenn die Show der öffentlichen Sitzung beginnt, ist bereits alles in trockenen Tüchern. Ich werde meine Konsequenzen aus dieser Erfahrung ziehen.