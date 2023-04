Holzkreuze als Zeichen der Volksfrömmigkeit

Gissigheim. Dass das Frankenland sehr viele Bildstöcke, Steinkreuze und Denkmale mit christlichem Hintergrund aufweist, ist vielfach bekannt. Damit kann auch Gissigheim mit seinen mehr als 20 Bildstöcken aufwarten. Außergewöhnlich aber sind die im Ortsrandbereich beziehungsweise draußen auf der Gemarkung rund um Gissigheim erstellten sieben Holzkreuze, die mit ihrer stattlichen Größe alle eine reiche Geschichte aufweisen.

„Stück heimatliche Seele“

Pfarrer Gehrig spricht in seinem Heimatbuch „Gissigheim im Badischen Frankenland“ von „Stück heimatlicher Seele“. Und tatsächlich legen die Gissigheimer einen besonderen Wert auf diese Holzkreuze, die an markanten Positionen, an besonderen Orten und Wegkreuzungen stehen und die an bestimmte Ereignisse erinnern oder die einzelne Stationen markieren, an denen man an den jährlich wiederkehrenden Flurprozessionen zum Gebet anhielt.

Drei Prozessionswege für die Flurbegehung: Es gab früher drei verschiedene Prozessionsstrecken, die man jedes Jahr mit Gebeten und Liedern zurücklegte und dabei den Segen Gottes für die Früchte der Felder erflehte. Die bis in die Neuzeit gehaltenen drei Flurprozessionen waren mit der üblichen Dreifelderwirtschaft zu erklären. So gab es je einen Flur mit Sommer-, Winter- und Hackfrucht, die jährlich wegen der nötigen Fruchtfolge wechselten und die man im Gebet speziell im Blick hatte. An diesen Wegen finden sich dann auch die Holzkreuze. Heute gibt es in Gissigheim noch jährlich eine Prozession und die an Christi Himmelfahrt. Hierzu wählt man aber immer denselben kurzen Weg.

Typische Begleitbäume wurden zu den Kreuzen angepflanzt. Typisch waren die Kastanienbäume, die heute ein beachtliches Alter und eine stattliche Größe erreicht haben

Wann der Boom der Kreuzerstellung aus vierkantigen Holzbalken einsetzte, lässt sich nicht genau erschließen, weil die ersten Kreuze durch Witterungseinflüsse längst vermodert sind. Doch kann man anhand der damals als Schutzgehölze für die Kreuze angelegte Begleitpflanzung auf Mitte des 19. Jahrhunderts schließen. Kastanienbäume hat man damals fast immer für die Einrahmung dieser christlichen Symbole verwendet.

Für die Bewohner Gissigheims war die Kurzlebigkeit dieser Denkmale aber nie ein Problem, denn es fanden sich immer wieder Menschen, die die Kreuze erneuerten. Holz war meist vorhanden, die Kreuze waren einfach gezimmert und nur wenige mit christlichen Symbolen verziert. In jüngster Zeit findet man auch die Initialen des Stifters im Holz des Kreuzes eingekerbt.

Das älteste Holzkreuz

Als das älteste Holzkreuz, das im Heimatbuch „Gissigheim im Badischen Frankenland“ von Pfarrer Franz Gehrig (2001) beschrieben ist, gilt das Seilers-Kreuz am Tanzberg. Hier soll der Seiler Caspar Reinhard im Dreißigährigen Krieg grausam zu Tode gekommen sein. Weil er die abziehenden schwedischen Soldaten nach der Belagerung Gissigheims beobachtet hatte, „schleiften (sie) ihn am Wagen bis zum Fuß des Tanzberges und erschossen ihn ‘uff dem Acker‘ dort“..(Heimatbuch). Im Lauf der Jahrhunderte wurde dieses Kreuz immer wieder erneuert. Das letzte Mal 2011.

Das Holzkreuz neben der Kreis-Straße 2838 am Uhlberg wurde 1967 nach der Flurbereinigung von der Arztfamilie Dr. Withold und Dr. Maria Gnadt (Initialen), die in Gissigheim Wohnung und Praxis hatten, als Ersatz für ein Vorgängerkreuz errichtet. Eigentlich sollte das im Laufe der Zeit beachtlich aus dem Lot gekommene Kreuz jetzt im Zug der Kastanien-Baumpflanzung ersetzt werden, aber inzwischen wurde es fachgerecht stabilisiert.

Nicht mehr lange warten muss jedoch die Restaurierung des Holzkreuzes an der Riedsiedlung, da vor allem die Wetterseite stark ramponiert ist. Es ist etwas kunstvoller gestaltet als alle anderen und trägt auf der Rückseite eingehauen in das Holz das Symbol „Herz mit Kreuz“ als Zeichen der Liebe Christi und ein Kreis-Symbol, eventuell als Hinweis auf das Licht Christi.

Das Kreuz weist ferner die Jahreszahl 1914 auf. Es trägt die Initialen „ J.R.“. Kenner der dörflichen Situation ordnen es einem Vorfahren der Zimmerei Rapp aus Gissigheim zu (Josef Rapp). Daher hat sein Enkel, Zimmermann Felix Rapp, auch die Zusage gegeben, das neue Kreuz zu errichten. Ein weiterer Kunstfreund hat hierzu schon das Holz bereitgestellt.

Weitere Kreuze stehen am Ende der Bergstraße. Auch hier sollte bald ein Nachfolgekreuz errichtet werden, am Gemeindeverbindungsweg nach Dittwar (erneuert 2014 durch Steffen Rapp) und am Schaftrieb. Hier hat man vor einigen Jahren aus Sicherheitsgründen die alten Kastanienbäume durch junge Lindenbäume ersetzt.

Kastanie ersetzt

Seit geraumer Zeit fehlt an exponierter Stelle der Kreisstraße 2836 nach Heckfeld einer der beiden landschaftsprägenden alten Kastanienbäume. Bisher hatten zwei mächtige Bäume das alte Holzkreuz harmonisch eingerahmt. Sie galten als Blickfang an der Stelle, wo die Landschaft die Sicht auf das im Tal liegende Gissigheim freigibt.

Bei Beginn der Ausbauarbeiten der Straße musste aus Sicherheitsgründen der eine Baum gefällt werden. Dadurch wurde die zuvor beeindruckende Achsensymmetrie zerstört. Dies bedauerte auch der Obst- und Gartenbauverein Gissigheim und beschloss, wenn auch mit erheblichem Kostenaufwand, eine Neubepflanzung.

Obst- und Gartenbauverein aktiv

Schon während des Straßenbaus ergriff der Verein die Initiative und erreichte, dass die Baufirma mit schwerem Gerät das alte Wurzelwerk ausgrub und die Stelle mit Erde füllte. Nach Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung, das Grundstück gehört der Gemeinde Königheim, und dem Kreis-Straßenbauamt pflanzte man jetzt einen hohen, rotblühenden Kastanienbaum. Er soll gegen die Kastanien-Miniermotte resistenter sein als der weißblütige.

Nach den nötigen Bodenverbesserungsmaßnahmen und einer Dreipunktbefestigung wird der junge Baum gut anwachsen. Man kann davon ausgehen, dass in wenigen Jahrzehnten das schöne Ambiente an dominierender Stelle mit Blick auf Gissigheim wieder hergestellt ist.

Das jüngste Holzkreuz

Dass die über Jahrhunderte hinweg vorhandenen Holzkreuze erhalten und gepflegt werden und ihre Zahl durch ein weiteres Holzkreuz am Kühboden 2020 durch Bäckermeister Josef Berberich erweitert wurde, zeugt davon, dass die Bevölkerung von der Sinnhaftigkeit der Erhaltung der christlichen Tradition überzeugt ist.

Ganz besonders gefragt ist bei diesen Aktionen Franz Steinbach als Initiator, der auch meist das entsprechende Holz hierfür bereitstellt. Der Obst- und Gartenbauverein sorgt schließlich mit der Bepflanzung und Umfriedung dieser Kleindenkmale, dass sie nicht nur landschaftsprägend wirken sondern dass mancher beim Vorübergehen nachdenklich gestimmt wird.