„Hier wird der ganze Himmel gegenwärtig“

Großer Festtag für die Pfarrgemeinde und den ganzen Ort: Als Höhepunkt und Abschluss der Renovierungsarbeiten weihte Erzbischof Stephan Burger den neuen Zelebrationsaltar in der Pfarrkirche St. Kilian.

Pülfringen. Beim Pontifikalamt am Sonntag wirkten Pfarrer Franz Lang, Pfarrer Hansjörg Ghiraldin und Diakon Michael Schlör mit.

Kosten blieben im Rahmen

„In der Pfarrgemeinde herrscht große Freude“, erklärte Pfarrer Franz Lang. Der Leiter der Seelsorgeeinheit Königheim erinnerte an den unschönen Anlass der Renovierung. Im April 2019 legten Unbekannte in der Pfarrkirche St. Kilian an drei Stellen Feuer. Dem tatkräftigen Einsatz der Feuerwehren war es zu verdanken, dass der Schaden sich in Grenzen hielt. Immerhin: Auf mehr als 100 000 Euro schätzte die Gebäudeversicherung die Kosten.

„Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ Frei nach Hölderlin nutzte die Pfarrgemeinde die Gelegenheit und beschloss, nach der 2014/15 erfolgten Außensanierung den Innenraum zu renovieren. „Besonders die Situation im Altarraum war sehr unbefriedigend“, erklärte Lang. Der Altar sei mit mehr als vier Metern viel zu groß gewesen und habe sich dazu noch fast an der Rückwand des Chores befunden.

Trotz der angespannten finanziellen Lage konnte die Pfarrgemeinde nach Langs Angaben im Oktober 2020 mit der Innenrenovation beginnen. Nach genau einem Jahr sind die Maßnahmen abgeschlossen. Der Chorraum ist neu gestaltet, Altar und Ambo sind neu errichtet, auch ein barrierefreier Zugang ist jetzt möglich. Besonders erfreulich: Die Kosten blieben im Rahmen. Die veranschlagten 311 000 Euro werden von der Diözese mit 124 400 Euro bezuschusst. Die Pfarrgemeinde muss 186 600 Euro aus Eigenmitteln und Spenden aufbringen.

Große Spendenbereitschaft

„Das Projekt hat breite Unterstützung gefunden“, freute sich Pfarrer Lang. Viele freiwillige Helfer seien im Einsatz gewesen. Auch die Spendenbereitschaft war groß. Mehr als 40 000 Euro kamen zusammen. Bei nur 529 Katholiken im Ort ist das, so Lang, „sehr erstaunlich“.

In seiner Festpredigt machte Stephan Burger die dichte Symbolfülle, die sich mit dem neuen Zelebrationsaltar verbindet, deutlich. „Er ist die festliche Tafel, um die sich die Tischgenossen versammeln“, betonte der Erzbischof. Der Altar verbinde mit Gott und die Menschen untereinander, er lasse sie teilhaben am himmlischen Hochzeitsmahl. Burger machte deutlich: „Hier wird der ganze Himmel gegenwärtig.“ Das Altarsakrament ermögliche die Begegnung mit Christus und befähige, ihm nachzufolgen.

Diesen Sendungsauftrag gilt es, so Burger, zu leben und zu verkündigen. Den Altar wollte er deshalb als sprichwörtlichen „Fels des Glaubens“ verstanden wissen. Er sei das sichtbare Zeichen der Botschaft Jesu: „Wir sind eingebunden in die unverbrüchliche Liebe Gottes.“ Wer sich das vergegenwärtige, wisse, dass er auf der richtigen Seite des Lebens ist.

Die vielschichtige Symbolik entfaltete sich vollends im mehrstufigen Weiheakt. Nach der Anrufung der Heiligen, der Vorbilder im Glauben, in einer Litanei, besprengte der Erzbischof den Altar mit Weihwasser. Es erinnerte an die Taufe, in der der Mensch ein neues Leben erhält – das Leben Gottes durch Christus aus der Hand der Kirche.

Die anschließende Salbung mit Chrisam verwies auf Taufe und Firmung. Beide Sakramente haben Chrisam-Öl als wichtiges Element. Vom Wort Chrisam kommt das Wort Christus, das heißt: der Gesalbte, der König. Als Getaufte dürfen die Christen sich Gesalbte nennen wie Jesus. Die Firmung vollendet die Taufe. Das Chrisam-Öl wird zum Zeichen des Heils.

Auch der Weihrauch, den Burger auf dem Altar verbrannte, hat eine tiefere Bedeutung. Er weist darauf hin, dass Christi Opfer, das auf dem Altar unter heiligen Zeichen gegenwärtig ist, wie Wohlgeruch zu Gott aufsteigt. Er ist aber auch ein Zeichen dafür, dass die Gebete der Gläubigen zu Gott aufsteigen und von ihm gehört werden.

Ein Lied zum Heiligen Geist und das Weihegebet besiegelten den Akt. Es brachte zum Ausdruck, dass der Altar für immer dem Herrn geweiht wird, und bat um den Segen Gottes. Die Weihe im engeren Sinn schloss ab mit dem festlichen Anzünden der Lichter am Altar. Die Kerzen erinnerten an Christus, der mit seinem Licht die Menschen erfüllt, damit sie selbst Licht für die Welt sein können.

„Samtige Anmutung“

Im Anschluss an den von Robert Haberkorn (Orgel) und dem von ihm geleiteten Kirchenchor musikalisch gestalteten Festgottesdienst erläuterte Hanno Roters zentrale Gedanken des Renovierungskonzepts. „Die Farbgestaltung des Raumes birgt ein Geheimnis“, meinte der Architekt des Erzbischöflichen Bauamtes. Der verwendete Kalk binde die mineralischen Pigmente, die dann quasi von hinten „durchleuchtet“ werden. „Es entsteht eine gewisse Tiefe in der Farbe, eine fast samtige Anmutung und damit auch eine Lebendigkeit.“

Als Besonderheit des Zelebrationsaltares nannte Roters eine „Überspannung in der Oberfläche“. Die um einen Zentimeter erhöhte Mitte verwandle die „Tischplatte“ in eine leuchtend spiegelnde Wasserfläche. „Der Stein wird Zeichen für das prallvolle Leben.“

Eine neue Wertschätzung erfahren nach Roters’ Auffassung auch die ausgesuchten Kunstwerke in der Kirche. Die von dem Boxberger Künstler Sepp Bieler in den 1960er Jahren geschaffenen Fenster oder die Kreuzigungsgruppe von Otto Stolzer aus der gleichen Zeit erscheinen ihm zufolge in einem neuen Licht. Die Kunst der Vergangenheit verliere den Nimbus des Ewiggestrigen. Nach Roters ist das das Hauptverdienst der gelungenen Renovierung: „Sie ermöglicht es, der eigenen Geschichte mit Achtung gegenüberzutreten und dadurch gelassen in die Zukunft zu gehen.“ feu