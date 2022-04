GISSIGHEIM/PÜLFRINGEN. „Bei mir darfst Du sein, wie Du bist!“ – unter diesem Motto feierten am Ostermontag zwei Kinder aus Pülfringen und fünf Kinder aus Gissigheim das Fest der Heiligen Erstkommunion. Der feierliche Gottesdienst fand in der St. Peter und Paul Kirche in Gissigheim statt. Zusammen mit Pfarrer Franz Lang, Gemeindereferent Martin Merkel und den Gruppenbegleiterinnen bereiteten sich die Kinder aus Gissigheim und Pülfringen gemeinsam auf diesen großen Tag vor. Bild: S. Stang

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1