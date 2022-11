Hammeltanz in Gissigheim

Gissigheim. Traditionell wird am ersten Wochenende im November in Gissigheim Kerwe gefeiert, in diesem Jahr war der Förderverin des FC Gissigheim der Ausrichter. Von der Ortsmitte zogen die neun Tanzpaare zunächst mit Musikbegleitung in den Schlosshof, hier wurde anschließend der Hammeltanz durchgeführt. Die zahlreichen Zuschauer waren begeistert, als tatsächlich dasselbe Tanzpaar wie bei der letzten Veranstaltung im Jahr 2019 (2020 und 2021 fiel der Hammeltanz coronabedingt aus) Sieger wurde. Petra und Erich Zimmermann tanzten eindeutig im markierten Bereich, als das Signal ertönte und konnten somit einen Blumenstrauß und einen Geschenkkorb entgegennehmen. Danach ging es zum gemütlichen Teil ins Dorfgemeinschaftshaus Gissigheim wo noch bis in die späte Nacht gefeiert wurde.“ Bild: FCF

