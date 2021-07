Königheim. Bei zwei Enthaltungen erteilte der Königheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend in der Brehmbachhalle sein Einvernehmen für den Bau der geplanten Wohnanlage am Ritterberg. Obwohl der Bauträger die Höhe der Tiefgaragenwand etwas reduziert hat, kritisierten Anwohner und Bürger das Projekt massiv.

