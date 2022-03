Grünanlage gepflegt

Gissigheim. Gepflegte Rabatten und Grünanlagen verschönern ganz beträchtlich jedes Ortsbild. Schon bei der Einfahrt in eine Ortschaft gelten sie als Visitenkarte.

Daher begann die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Gissigheim ihre Aktivitäten in diesem Jahr mit der Generalsäuberung des Pflanzenquartiers längs der Straße am Ortsausgang von Gissigheim nach Dittwar. Ursprünglich hatte man hier kleine Beet-Rosen gepflanzt, die aber sehr schnell von Ackerwinden und anderen Wildkräuter überwuchert wurden.

Um den Pflegeaufwand für längere Zeit minimieren zu können, tauschte man vor mehreren Jahren den Boden gegen ein Kiesbett aus und ersetzte die Rosen mit Hitze verträglichen und trockenheitsresistenten Pflanzen.

So gedeihen hier jetzt Dickblattgewächse, Thymian, Wiesenknopf, Skabiosen-Flockenblumen und andere, mit nährstoffarmem Boden zurecht kommende Gewächse. Bei der jüngsten Aktion des Vereins wurden nun die alten Samenstände aus dem letzten Jahr abgemäht und unerwünschte Wildpflanzen mechanisch beseitigt. In einigen Wochen können sich nicht nur die Gissigheimer, sondern auch viele Insekten wie Wildbienen, Hummeln und Laufkäfer, wieder an der neuen Blütenpracht erfreuen am Ortsausgang in Gissigheim erfreuen. emü