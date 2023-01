Gräberbesuch nur eingeschränkt möglich

Gissigheim. Ein Besuch der Gräber auf dem Gissigheimer Friedhof ist derzeit aus Sicherheitsgründen nicht durchgängig möglich. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde Königheim wurden drei sehr hochgewachsene und dem Alter entsprechend auch nicht mehr standfeste Bäume gefällt. Es sind dies zwei Lindenbäume rund um das Weigand-Grabmal und eine Kastanie im unteren Eingangsbereich des Friedhofs. E

in symmetrisch dazu stehender Baum war schon vor einigen Jahren gefällt worden.

2 Bilder In schwindelnder Höhe wurden Kronensicherungsmaßnahmen von einem Fachmann vorgenommen. © Edgar Münch

Vor allem zeigte sich jetzt eine Linde besonders marode. Beim Fällen konnte man im Kern ein großes Loch erkennen, so dass nur noch das Kambium und die Rind die Baumkrone hielten. Schon bei mäßigem Sturm wäre sie umgebrochen. Laut Gutachten durch einen Fachmann müssen jetzt außerdem an den übrigen fünf Bäumen (zwei mächtige Kastanien und drei Linden) in 20 Meter Höhe Kronenschnitt- und Kronensicherungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Arbeiten in schwindelnder Höhe

Diese Arbeiten in schwindelnder Höhe verrichten sehr akkurat und sachkundig die Mitarbeiter des Bauhofs, die auch das Schnittgut und das Stammholz entsorgen. Dabei werden schwere Baufahrzeuge eingesetzt. Zum Schutz der bestehenden Gräber mussten einige mit einem Baugerüst gesichert werde.

Nach diesem Einsatz, so hofft die Gemeindeverwaltung, werde man einige Jahre ohne neue Maßnahmen auskommen emü