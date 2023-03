GPS-Empfänger und Display von Landmaschinen in Gissigheim gestohlen

Gissigheim. Unbekannte Täter entwendeten in der letzten Woche zwei GPS-Empfänger von den Dächern zweier John-Deere Traktoren in Gissigheim. Der oder die Täter begaben sich zwischen Dienstag, 21.30 Uhr, und Montag, 14 Uhr, in eine Halle in der Badholz-Siedlung und montierten das technische Gerät von den Landmaschinen. In einer weiteren Halle öffneten die Unbekannten die Fahrerkabine eines Häckslers und stahlen das eingebaute Display. Der Wert der gestohlenen GPS-Empfänger und des Displays wird auf circa 15 000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810 entgegen.

