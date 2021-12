Gleiche Leistung bei weniger Flächenverbrauch

In einer Eilentscheidung des Königheimer Bürgermeisters erhielt der Hausmeister der Kommune ein neues Dienstfahrzeug, da eine Reparatur des alten unwirtschaftlich wäre. Aufgrund der Vielzahl der Gebäude sei der Hausmeister aber auf ein Auto angewiesen. Er erhält nun einen Kastenwagen der Marke Renault Kangoo für 11 400 Euro, Baujahr 2019 mit 22 000 Kilometern.

Gemeinderat Honikel erkundigte sich nach den Bemühungen seitens der Verwaltung bezüglich der Ansiedlung eines Zahnarztes. Bürgermeister Ludger Krug ließ keinerlei Zweifel an intensiven Vermittlungsbemühungen, er könne aktuell jedoch keine weiteren Angaben hierzu tätigen.

Gemeinderat Jira bemängelte die teilweise noch immer hängenden Wahlplakate mancher Parteien. Die Gemeinde werde die Parteien, die zur Demontage verpflichtet seien, darauf hinweisen.

Ein Bürger mahnte den Flächenverbrauch sowie die fehlende Dachplanung des neuen Feuerwehrgerätehauses an. Laut Bürgermeister Krug ergab die Variantenuntersuchung, dass eine Ertüchtigung des bestehenden Gebäudes mangels ausreichender Traglast, Einfahrhöhe, fehlenden Sozialräumen und dergleichen nicht machbar sei. Das Dach solle so ausgerichtet sein, dass eine PV-Anlage sinnvoll installierbar ist.

Nach größeren Gehwegaufgrabungen diese zu pflastern und nicht wie geschehen zu asphaltieren, regte ein weiterer Bürger an. Überdies sollten vorsorglich Leerrohre hineingelegt werden. Das Gremium nahm diese Anregung auf, wobei im konkreten Falle in der Dorfstraße in Pülfringen die Netze BW und nicht die Gemeinde bauausführend gewesen sei.

Warum nicht alle vier Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf einmal gebaut würden, wollte ein weiterer Bürger wissen. Es sei eine bewusste Entscheidung des Gremiums gewesen, erklärte der Rathauschef. Die sukzessive Umsetzung berge Gestaltungsspielraum. „Den haben wir nicht, wenn wir alle vier Solarparks auf einmal bauen.“ Außerdem müsse die Verwaltung diesen nicht unerheblichen Arbeitsaufwand auch stemmen können.

Die nächste Sitzung des Königheimer Gemeinderats findet am Montag, 20. Dezember, in Königheim in der Brehmbachtalhalle statt. ee