Gissigheimer Theater unter freiem Himmel

Gissigheim. Endlich! Nach zweijähriger Coronapause meldet sich die Laienspielgruppe Gissigheim auf der Bühne zurück.

Nach einem ersten Treffen Anfang des Jahres war man sich schnell einig, dass in diesem Jahr wieder eine Theater-Aufführung stattfinden soll, damit kein weiteres Jahr ohne Laienspieltheater vergeht. Coronabedingt jedoch unter freiem Himmel, wofür der Schlosshof das ideale Ambiente bietet.

Ein passendes Stück war schnell gefunden und so könnte „Der Grillclub mit dem roten Auto“ ein weiterer Höhepunkt in der jahrzehntelangen Theater-Tradition Gissigheims werden.

Zum Inhalt

Nachdem die freiwillige Ortsfeuerwehr gerade ihren Brandmeister zu Grabe getragen hat, wollen die verbliebenen Männer ihre Wehr im Sinne des Verstorbenen weiterführen. Mit dem Leitsatz „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ können sie sich allerdings wenig identifizieren und so kümmert sich der Kreisbrandmeister höchstpersönlich um eine Neuaufstellung der Feuerwehr, was den Männern ganz und gar nicht gefällt, denn jetzt droht ihrem Lotterleben das Aus. Als dann auch noch Frauen in die Feuerwehr aufgenommen werden sollen, ist das Maß endgültig voll. Es entbrennt ein Geschlechterkampf, der für die Männer zur ernsten Zereißprobe wird . . .

Mit dieser feurig-spritzigen Feuerwehr-Satire, werden die Zuschauer sicher für die Ausfälle der letzten beiden Jahre entschädigt. Wer gerne einige kurzweilige Stunden im Schlosshof verbringen und sich in die Laienspiel-Theaterwelt entführen lassen möchte, kann einen der folgenden Aufführungstermine wahrnehmen: Samstag, 3. , Freitag, 9. September oder Samstag, 10. September. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 20. August, von 8 bis 10 Uhr im Café Berberich in Gissigheim statt. Ab dem 21. August können telefonisch noch weitere Karten bei Familie Leimbach (09340/362) geordert werden. Auch an der Abendkasse steht ein Restkontingent an Karten zur Verfügung. Die Laienspielgruppe Gissigheim „brennt“ förmlich und freut sich schon jetzt auf die Aufführungen. Sollte wetterbedingt eine Aufführung nicht stattfinden können, wird dies bekanntgegeben.