Gewöhnliche Landschaften pittoresk verschönert

Gissigheim. Eintauchen in die angenehme Kühle des Waldes, die würzige Waldesluft erahnen, sich vom Spiel der einfallenden Sonnenstrahlen durch’s grüne Blätterdach verzaubern lassen – all dies können Besucher der Ausstellung „Der Gissigheimer Maler Max Wolf (1824 bis 1901) und seine Künstlerfreunde“ mit etwas Fantasie im Bettendorfschen Schloss genießen.

Lang ersehnter Wunsch

Der lang ersehnte Wunsch der Bürger sowie des Heimatvereins „Brehmbachtal“ Werke Wolfs in seinem Geburtsort zu präsentieren, sei nun endlich in Erfüllung gegangen, freute sich Vorsitzender Lothar Achstetter auch im Namen seiner Vorstandskollegen anlässlich der feierlichen Ausstellungseröffnung. Insbesondere die Initiative sowie die tatkräftige Unterstützung der beiden renommierten Kunsthistoriker Dr. Benno Lehmann aus Mannheim sowie Dr. Jörg Paczkowski aus Wertheim habe dies ermöglicht. So fanden durch deren Bemühen 30 Werke Wolfs und darüber hinaus 16 Werke seiner Freunde als Leihgaben aus privaten Sammlungen ihren Weg ins Schloss.

Haus- und Schlossherr, Königheims Bürgermeister Ludger Krug, genoss diesen „einmaligen Moment“, stehe es doch bei einer finanzschwachen, kleinen Gemeinde wie Königheim im Gegensatz zu großen Städten nicht unbedingt auf der Tagesordnung Kunstausstellungen eröffnen zu dürfen. „Dies ist heute eine Premiere“, strahlte der Rathauschef.

Die Kunst sei zwar nicht das Brot, aber der Wein des Lebens, zitierte Landtagsvizepräsident Professor Dr. Wolfgang Reinhart den Schriftsteller Jean Paul und verband mit diesen Worten Freude, Genuss und Muße, welche den Menschen durch die Kunst vermittelt werde. Die zeitlose Kunst Max Wolfs vor Ort an seinen Wurzeln erlebbar und spürbar zu machen, sei Verdienst des Heimatvereins, Glücksfall und Bereicherung gleichermaßen sowie eine Aufwertung des künstlerischen Schaffens des Heimatsohns Max Wolf, der 1824 in Gissigheim das Licht der Welt erblickte und dessen Mutter aus Königheim stammte.

In seinen kunsthistorischen Ausführungen skizzierte Dr. Lehmann das Leben des Künstlers (wir berichteten), bevor er sich intensiv dessen Wirken widmete. Bereits zur Gymnasialzeit in Heidelberg mit dem Zeichnen in Kontakt gekommen, entwickelte er sich zu einem Landschaftsmaler, dessen Werke zu zwei Dritteln Walddarstellungen umfassten. Waldinnenansichten, Lichtungen, Waldwege, Waldeinsamkeit oder Ausblicke in die freie Landschaft – Wolf gelang es, ganz gewöhnliche, unprätentiöse Landschaftsausschnitte, die jeder kennt, durch feine, subtile Farbenkomposition und ausdrucksvolle Lichtführung pittoresk zu verschönern. Seien es die hell aufschäumende Gischt des beschaulichen Bächleins, die sonnenbeschienene Borke der mächtigen Bäume, die Lichtinseln am Wegesrand oder der unscheinbar moosbewachsene, kleine Felsbrocken, durchs Wolfs Einsatz des Phänomens Licht kommen diese groß raus. Während in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts diese Art der Malerei, weil als kreativlos abgetan, nicht gelehrt wurde, gewann sie in den Folgejahren immer stärker an Bedeutung. Mit der Romantik und dem frühen Realismus habe die Waldarstellung allmählich topografischen, realen Charakter angenommen. Wolfs Wirken fiel in die politische Instrumentalisierung des Waldes, der „Deutschen Eiche“ als Symbol der Standhaftigkeit und liebstes Kind der Deutschen, was zu einer entsprechenden positiven Resonanz führte. Durch die hohe Erkennbarkeit des Motivs, nahe dran an der Fotografie, fanden die Werke mitunter Verwendung in Reiseführern, die die zur damaligen Zeit erwachende Reiselust nach sich zog. Ein kleines Zubrot für die Kunstschaffenden.

Mensch und Natur

Darüber hinaus hielt diese Art der Landschaftsdarstellung das Verhältnis von Mensch und Natur aufrecht und stellte sich einer Entfremdung des Menschen zur Natur entgegen.

Dem Kunsthistoriker gelang es mit seinem sehr engagierten, lebendigen und kurzweiligen Vortrag die Zuhörer zu fesseln und neugierig zu machen auf die ausgestellten Arbeiten.

Die themenbezogenen Lieder von Elke Thimm, begleitet von Sabine Steinmetz am Klavier, verliehen der Eröffnung einen würdigen Rahmen.

Was könnte passender sein als mit dem Gedicht „Waldweg“ des im Jahre 1862 ebenfalls in Gissigheim geborenen Dichters Wilhelm Weigand, vorgetragen von Dorothea Gassenbauer, in dem es heißt „Licht entzückt das Auge“ zum Gang in die Ausstellung überzuleiten, um bei der aktuellen Bilderflut von zerbombten Städten und großer Zerstörung mit diesen Werken die Seele zu streicheln.